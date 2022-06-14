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Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Горловку

Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Горловку

Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:11

2022-06-14T18:11

2022-06-14T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, украинские войска во вторник несколько раз обстреливали Пантелеймоновку и Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол