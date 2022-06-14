18:11 14.06.2022 (обновлено: 18:18 14.06.2022)
Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке и Горловке
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 18.00 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, украинские войска во вторник несколько раз обстреливали Пантелеймоновку и Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".