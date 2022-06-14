https://ria.ru/20220614/dnr-1795269591.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска в 16.00 выпустили еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:49

2022-06-14T17:49

2022-06-14T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787528562_0:252:3004:1942_1920x0_80_0_0_f445f9601c6b81126f9987bef850e3e8.jpg

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК ранее во вторник сообщило о 13 обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

донецкая народная республика

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, стирол