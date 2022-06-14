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Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/dnr-1795134907.html
Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных - РИА Новости, 14.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожила два командно-наблюдательных пункта... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:37
2022-06-14T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожила два командно-наблюдательных пункта 56-й бригады украинских войск и более 20 человек личного состава."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два батальонных командно-наблюдательных пункта 56 мотопехотной бригады, две БМП-2, минометный взвод, установка РСЗО БМ-21 "Град", четыре автомобиля повышенной проходимости, более 20 человек личного состава противника. Сбито три беспилотника ВСУ2, - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:37 14.06.2022 (обновлено: 11:03 14.06.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных

Силы ДНР оценили потери противника за сутки в два командных пункта и до 20 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожила два командно-наблюдательных пункта 56-й бригады украинских войск и более 20 человек личного состава.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два батальонных командно-наблюдательных пункта 56 мотопехотной бригады, две БМП-2, минометный взвод, установка РСЗО БМ-21 "Град", четыре автомобиля повышенной проходимости, более 20 человек личного состава противника. Сбито три беспилотника ВСУ2, - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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