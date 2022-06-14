10:37 14.06.2022 (обновлено: 11:03 14.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили до 20 украинских военных
Силы ДНР оценили потери противника за сутки в два командных пункта и до 20 человек
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с Вооруженными Силами РФ за минувшие сутки уничтожила два командно-наблюдательных пункта 56-й бригады украинских войск и более 20 человек личного состава.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два батальонных командно-наблюдательных пункта 56 мотопехотной бригады, две БМП-2, минометный взвод, установка РСЗО БМ-21 "Град", четыре автомобиля повышенной проходимости, более 20 человек личного состава противника. Сбито три беспилотника ВСУ2, - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.