19:06 14.06.2022 (обновлено: 19:48 14.06.2022)
Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине
Внук Шарля де Голля Пьер: дискриминация россиян из-за событий на Украине возмутительна
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что дискриминация русского народа из-за украинских событий возмутительна и очень шокирует его.
"Мой дед всегда поддерживал и защищал необходимость строить и сохранять крепкие отношения с Россией даже в самые трудные моменты истории. Он любил Россию. Мы любим, моя семья и я, Россию и ее народ, русский народ, чье право собственности так несправедливо попирается во всем мире", - сказал де Голль на приеме в посольстве РФ в Париже по случаю Дня России.
По его словам, происходящее напоминает ему худшие времена оккупации и режима Виши во Франции.
"А артисты, русские спортсмены, они тоже виноваты? Эта систематическая и неизбирательная политика изъятия и дискриминации всего русского народа возмутительна и очень меня шокирует", - добавил он.
Ранее неоднократно сообщалось об участившихся случаях дискриминации и притеснения российских граждан за рубежом. Так, во Франции россияне столкнулись с ограничениями или блокировкой своих банковских счетов по национальному признаку. Также во Франции и других странах Европы фиксировались акты вандализма против российских загранучреждений.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.