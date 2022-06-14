https://ria.ru/20220614/diskriminatsiya-1795298939.html

Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине

Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине - РИА Новости, 14.06.2022

Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что дискриминация русского народа из-за украинских событий... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:06

2022-06-14T19:06

2022-06-14T19:48

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что дискриминация русского народа из-за украинских событий возмутительна и очень шокирует его.По его словам, происходящее напоминает ему худшие времена оккупации и режима Виши во Франции."А артисты, русские спортсмены, они тоже виноваты? Эта систематическая и неизбирательная политика изъятия и дискриминации всего русского народа возмутительна и очень меня шокирует", - добавил он.Ранее неоднократно сообщалось об участившихся случаях дискриминации и притеснения российских граждан за рубежом. Так, во Франции россияне столкнулись с ограничениями или блокировкой своих банковских счетов по национальному признаку. Также во Франции и других странах Европы фиксировались акты вандализма против российских загранучреждений.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795265706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, франция