https://ria.ru/20220614/dacha-1795246823.html
Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии"
Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии" - РИА Новости, 14.06.2022
Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии"
Правительство Московской области провело встречи с садоводами и дачниками региона, в них приняли участие более 40 тысяч человек. На встречах, в частности,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:38
2022-06-14T16:38
2022-06-14T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795245749_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_0fd2ddde6a9386a94bd6a1f90835612b.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство Московской области провело встречи с садоводами и дачниками региона, в них приняли участие более 40 тысяч человек. На встречах, в частности, обсуждался закон о "дачной амнистии", сообщил телеканал "360".По ее словам, "дачная амнистия" стала главной темой собраний. За последнюю неделю в Московской области зарегистрировали сразу 1,2 тысячи домов, а за последние четыре месяца – 36,8 тысячи домов.Новый закон был принят в мае этого года. Зарегистрировать собственность теперь можно за три дня. Если подавать документы через МФЦ, весь процесс займет до пяти дней. Зарегистрировав собственность, дачники имеют право прописаться там, провести газ, получить компенсацию при утрате, а также налоговый вычет до 260 тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795245749_58:0:1835:1333_1920x0_80_0_0_7666f995488b0986287a43a6e561ecba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Правительство Московской области провело встречи с садоводами и дачниками региона, в них приняли участие более 40 тысяч человек. На встречах, в частности, обсуждался закон о "дачной амнистии", сообщил телеканал "360"
.
"Мы продолжаем серию встреч с садоводами, в которых принимают участие представители минимущества, МОБТИ, Росреестра и органов местного самоуправления. Только за прошедшую неделю в Подмосковье прошли встречи с садоводами из 4,9 тысячи СНТ с охватом более 40 тысяч человек", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, "дачная амнистия" стала главной темой собраний. За последнюю неделю в Московской области зарегистрировали сразу 1,2 тысячи домов, а за последние четыре месяца – 36,8 тысячи домов.
Новый закон был принят в мае этого года. Зарегистрировать собственность теперь можно за три дня. Если подавать документы через МФЦ, весь процесс займет до пяти дней. Зарегистрировав собственность, дачники имеют право прописаться там, провести газ, получить компенсацию при утрате, а также налоговый вычет до 260 тысяч рублей.