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Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии"

Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии" - РИА Новости, 14.06.2022

Жители МО могут воспользоваться новым законом о "дачной амнистии"

Правительство Московской области провело встречи с садоводами и дачниками региона, в них приняли участие более 40 тысяч человек. На встречах, в частности,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:38

2022-06-14T16:38

2022-06-14T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство Московской области провело встречи с садоводами и дачниками региона, в них приняли участие более 40 тысяч человек. На встречах, в частности, обсуждался закон о "дачной амнистии", сообщил телеканал "360".По ее словам, "дачная амнистия" стала главной темой собраний. За последнюю неделю в Московской области зарегистрировали сразу 1,2 тысячи домов, а за последние четыре месяца – 36,8 тысячи домов.Новый закон был принят в мае этого года. Зарегистрировать собственность теперь можно за три дня. Если подавать документы через МФЦ, весь процесс займет до пяти дней. Зарегистрировав собственность, дачники имеют право прописаться там, провести газ, получить компенсацию при утрате, а также налоговый вычет до 260 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)