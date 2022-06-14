https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795210224.html

Эксперт объяснил, почему Чехии не выгодно поддерживать Польшу

Эксперт объяснил, почему Чехии не выгодно поддерживать Польшу - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперт объяснил, почему Чехии не выгодно поддерживать Польшу

Высказанное ранее чешским экспертом Вейглом мнение о том, что Чехия поддерживает планы Польши по созданию в Европе "Речи Посполитой", присоединив западные... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:42

2022-06-14T14:42

2022-06-14T14:42

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высказанное ранее чешским экспертом Вейглом мнение о том, что Чехия поддерживает планы Польши по созданию в Европе "Речи Посполитой", присоединив западные территории Украины, носит исторический характер, однако противоречит государственным и стратегическим интересам самой Чехии, выбравшей русофобский внешнеполитический курс, заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранее стало известно, что Чехия поддерживает вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую"."Вся европейская политика - она историческая. Действительно, они всегда как-то пытаются обосновать и помнят то, что длилось сотни лет на этом большом континенте. Для Чехии, во всяком случае, чисто исторически всегда боролась именно за выживание, особенно после выхода из Австро-Венгерской империи, это была опора на Восток, на Советский Союз, на Россию. Это обеспечивало сохранение государства, так как Чехия еще более тысячи лет назад была втянута в первый германский рейх. Богемия и Моравия всегда считались зоной, почти оккупированной германскими народами", - сказал эксперт РИА Новости.При этом он отметил, что " у чехов всегда еще были проблемы и с Польшей - два славянских народа ставили массу претензий друг другу"."Конечно, чисто исторически, создание Польши "от моря до моря" Речи Посполитой для Чехии будет катастрофой, потому что Чехия будет отброшена к германскому миру, который ее поглотит. Тут ей не остается выбора, свободы маневра даже в рамках ЕС", - говорит Суздальцев.Кроме того, политолог убежден, что "это крайне не выгодно Праге, но Прага идет на это исходя из своих антироссийских устремлений, очень жесткой русофобской ориентацией, постоянного противостояния с Москвой".Эксперт также упоминает тот факт, что после обретения независимости восточно-европейскими странами они ввели русофобию и противостояние России в качестве своей государственной идеологии."Их политический строй складывается как противостояние России, отрицание России. Это модифицирует все исторические связи, исторические и геополитические основания для сохранения государственности, чтобы не тонуть в Евросоюзе", - говорит эксперт.В заключении Суздальцев подчеркнул, что все идеи о создании так называемой Речи Посполитой никогда не высказывались польскими официальными лицами, при этом такие идеи активно обсуждаются в обществе и политических элитах страны.В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре украино-польская граница перестанет существовать". По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795107382.html

https://ria.ru/20220613/makron-1794971027.html

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в мире, чехия, польша, николай патрушев, анджей дуда, владимир путин, россия, евросоюз