https://ria.ru/20220614/blogerstvo-1795105128.html

В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России

В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России - РИА Новости, 14.06.2022

В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России

Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:37

2022-06-14T03:37

2022-06-14T03:37

общество

россия

александр точенов

москва

блогер

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.В мире 14 июня отмечают Международный день блогера. В 2004 году 500 человек из более чем 40 стран инициировали этот праздник как "символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира"."Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца", — добавил он.По его словам, помимо публичных, есть блоги, которые ведут неизвестные для "обывателя" люди, и там "появляется много материалов на грани закона, и даже переступающие закон"."Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно", — отметил Точенов.По его словам, сейчас, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в России достаточно площадок для развития блогерской деятельности."Продолжают люди вести блоги в Instagram*, в Facebook*, они признаны у нас экстремистскими. Я там прекратил свою публичную деятельность, это моя позиция. Другие продолжают — это воля и выбор каждого, но и за то, что ты там размещаешь, никакой ответственности человек не несет. Площадок достаточно, они еще будут возникать", — сказал Точенов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220610/pyzh-1794490022.html

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общество, россия, александр точенов, москва, блогер