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В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России - РИА Новости, 14.06.2022
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В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России
В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России - РИА Новости, 14.06.2022
В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России
Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T03:37
2022-06-14T03:37
общество
россия
александр точенов
москва
блогер
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.В мире 14 июня отмечают Международный день блогера. В 2004 году 500 человек из более чем 40 стран инициировали этот праздник как "символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира"."Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца", — добавил он.По его словам, помимо публичных, есть блоги, которые ведут неизвестные для "обывателя" люди, и там "появляется много материалов на грани закона, и даже переступающие закон"."Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно", — отметил Точенов.По его словам, сейчас, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в России достаточно площадок для развития блогерской деятельности."Продолжают люди вести блоги в Instagram*, в Facebook*, они признаны у нас экстремистскими. Я там прекратил свою публичную деятельность, это моя позиция. Другие продолжают — это воля и выбор каждого, но и за то, что ты там размещаешь, никакой ответственности человек не несет. Площадок достаточно, они еще будут возникать", — сказал Точенов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество, россия, александр точенов, москва, блогер
03:37 14.06.2022
 
В СПЧ предложили ввести регулирование блогерской деятельности в России

Член СПЧ Точенов: необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России

© Depositphotos / photonskДевушка записывает рекламу для блога
Девушка записывает рекламу для блога - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / photonsk
Девушка записывает рекламу для блога . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов.
В мире 14 июня отмечают Международный день блогера. В 2004 году 500 человек из более чем 40 стран инициировали этот праздник как "символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира".

"Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях", — сказал Точенов.

"Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца", — добавил он.
По его словам, помимо публичных, есть блоги, которые ведут неизвестные для "обывателя" люди, и там "появляется много материалов на грани закона, и даже переступающие закон".
Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу
"Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно", — отметил Точенов.
По его словам, сейчас, несмотря на блокировку некоторых социальных сетей, в России достаточно площадок для развития блогерской деятельности.
"Продолжают люди вести блоги в Instagram*, в Facebook*, они признаны у нас экстремистскими. Я там прекратил свою публичную деятельность, это моя позиция. Другие продолжают — это воля и выбор каждого, но и за то, что ты там размещаешь, никакой ответственности человек не несет. Площадок достаточно, они еще будут возникать", — сказал Точенов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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ОбществоРоссияАлександр ТоченовМоскваБлогер
 
 
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