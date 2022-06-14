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Власти Бердянска заявили о большом числе желающих стать россиянами
Власти Бердянска заявили о большом числе желающих стать россиянами - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Бердянска заявили о большом числе желающих стать россиянами
Жители Бердянска активно подают заявления на получение российского гражданства, сообщил во вторник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:27
2022-06-14T17:27
2022-06-14T17:27
специальная военная операция на украине
бердянск
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запорожская область
ситуация в днр и лнр
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БЕРДЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Жители Бердянска активно подают заявления на получение российского гражданства, сообщил во вторник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко."Центр выдачи паспортов открылся буквально вчера, мы начали принимать заявления от граждан. Желающих очень много. Я думаю, в скором времени начнем выдавать российские паспорта", - сказал он российским и иностранным журналистам.Популярностью пользуются и сим-карты операторов из России. "Люди понимают, что российская связь - это надежное будущее. Раскупают как горячие пирожки", - сказал Сауленко.По словам главы администрации, большинство бердянцев положительно приняло перемены в городе. "12 июня мы организовали праздничные мероприятия. На приморской площади были дискотека, салют. Людей собралось больше, чем на 9 мая. Они восторженно встретили праздник, который впервые отмечали в Бердянске. Жители были очень довольны", - поделился он.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794961473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, россия, в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Власти Бердянска заявили о большом числе желающих стать россиянами
Глава Бердянской ВГА Сауленко: жители активно подают заявления на российское гражданство