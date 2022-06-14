https://ria.ru/20220614/belorussiya-1795184335.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску

В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску

Обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового, с Белоруссией по теме импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:16

2022-06-14T13:16

2022-06-14T13:25

экономика

россия

дмитрий песков

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового, с Белоруссией по теме импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выделения Москвой средств Минску.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов для участия в программе импортозамещения."Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все на стадии обсуждения", - сообщил Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220614/shos-1795118337.html

россия

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, дмитрий песков, белоруссия, александр лукашенко