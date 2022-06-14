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В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску - РИА Новости, 14.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску
В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску - РИА Новости, 14.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску
Обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового, с Белоруссией по теме импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:16
2022-06-14T13:25
экономика
россия
дмитрий песков
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового, с Белоруссией по теме импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выделения Москвой средств Минску.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов для участия в программе импортозамещения."Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все на стадии обсуждения", - сообщил Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
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экономика, россия, дмитрий песков, белоруссия, александр лукашенко
13:16 14.06.2022 (обновлено: 13:25 14.06.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности выделения средств Минску

Песков: с Белоруссией обсуждаются разные варианты взаимодействия по импортозамещению

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Проспект Независимости и площадь Победы в Минске
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Обсуждаются разные варианты взаимодействия, в том числе финансового, с Белоруссией по теме импортозамещения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выделения Москвой средств Минску.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов для участия в программе импортозамещения.
"Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все на стадии обсуждения", - сообщил Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
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