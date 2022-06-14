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Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет, заявил Лукашенко
Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2022
Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране ежедневно приходится бороться за свои суверенитет и безопасность. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:52
2022-06-14T11:52
2022-06-14T11:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране ежедневно приходится бороться за свои суверенитет и безопасность."Так называемая рыночная свобода - это пустой звук. Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия", - сказал Лукашенко на совещании, посвященном развитию микроэлектроники. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко отметил, что на этом фоне как никогда актуально придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности. "На основе собственных решений должны работать и национальные дата-центры, и узлы обработки банковских операций, и средства мониторинга общественной безопасности. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссии ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность