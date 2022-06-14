https://ria.ru/20220614/bayden-1795322241.html

Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной

Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной - РИА Новости, 14.06.2022

Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной

Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:54

2022-06-14T21:54

2022-06-14T22:16

экономика

цены на нефть

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны, более того, американский лидер заявил, что в данный момент он наиболее оптимистичен.Он заявил, что прошлый президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации.Стоимость бензина в США бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года - до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена - в январе 2021 года.

https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, дональд трамп, сша