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Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной - РИА Новости, 14.06.2022
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Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной
Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной - РИА Новости, 14.06.2022
Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной
Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:54
2022-06-14T22:16
экономика
цены на нефть
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны, более того, американский лидер заявил, что в данный момент он наиболее оптимистичен.Он заявил, что прошлый президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации.Стоимость бензина в США бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года - до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена - в январе 2021 года.
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экономика, цены на нефть, дональд трамп, сша
21:54 14.06.2022 (обновлено: 22:16 14.06.2022)
 
Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной

Байден с оптимизмом относится к росту цен на бензин в США и падению фондовых рынков

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Рекордный рост цен на бензин в США, историческая инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны, более того, американский лидер заявил, что в данный момент он наиболее оптимистичен.
"Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас", - сказал Байден на мероприятии в Филадельфии.
Он заявил, что прошлый президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации.
Стоимость бензина в США бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года - до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена - в январе 2021 года.
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ЭкономикаЦены на нефтьДональд ТрампСША
 
 
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