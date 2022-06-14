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Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями - РИА Новости, 14.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220614/averbukh-1795204903.html
Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями
Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями - РИА Новости, 14.06.2022
Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями
Елизавета Арзамасова показала совместную прогулку с супругом Ильей Авербухом, его сыном от брака с Ириной Лобачевой Мартином и их совместным сыном Львом. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:22
2022-06-14T15:45
шоубиз
илья авербух
елизавета арзамасова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Елизавета Арзамасова показала совместную прогулку с супругом Ильей Авербухом, его сыном от брака с Ириной Лобачевой Мартином и их совместным сыном Львом. В своей социальной сети Арзамасова также разместила фото Льва, которому сегодня исполнилось 10 месяцев. По этому случаю семья и устроила совместную прогулку. Мартин после развода с родителями проживает с отцом. 3 марта ему исполнилось 18 лет.Ранее Авербух рассказал, что изначально их сына с Арзамасовой они назвали Марк. Однако еще до выписки из роддома решили сменить имя.
https://ria.ru/20220414/averbukh-1783473874.html
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илья авербух, елизавета арзамасова
14:22 14.06.2022 (обновлено: 15:45 14.06.2022)
 
Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями

Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями Мартином и Львом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Елизавета Арзамасова показала совместную прогулку с супругом Ильей Авербухом, его сыном от брака с Ириной Лобачевой Мартином и их совместным сыном Львом.
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
В своей социальной сети Арзамасова также разместила фото Льва, которому сегодня исполнилось 10 месяцев. По этому случаю семья и устроила совместную прогулку.
Мартин после развода с родителями проживает с отцом. 3 марта ему исполнилось 18 лет.
Ранее Авербух рассказал, что изначально их сына с Арзамасовой они назвали Марк. Однако еще до выписки из роддома решили сменить имя.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова в программе Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 11:24Шоубиз
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ШоубизИлья АвербухЕлизавета Арзамасова
 
 
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