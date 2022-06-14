https://ria.ru/20220614/averbukh-1795204903.html

Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями

Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями - РИА Новости, 14.06.2022

Арзамасова показала прогулку Авербуха с сыновьями

Елизавета Арзамасова показала совместную прогулку с супругом Ильей Авербухом, его сыном от брака с Ириной Лобачевой Мартином и их совместным сыном Львом. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:22

2022-06-14T14:22

2022-06-14T15:45

шоубиз

илья авербух

елизавета арзамасова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Елизавета Арзамасова показала совместную прогулку с супругом Ильей Авербухом, его сыном от брака с Ириной Лобачевой Мартином и их совместным сыном Львом. В своей социальной сети Арзамасова также разместила фото Льва, которому сегодня исполнилось 10 месяцев. По этому случаю семья и устроила совместную прогулку. Мартин после развода с родителями проживает с отцом. 3 марта ему исполнилось 18 лет.Ранее Авербух рассказал, что изначально их сына с Арзамасовой они назвали Марк. Однако еще до выписки из роддома решили сменить имя.

https://ria.ru/20220414/averbukh-1783473874.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

илья авербух, елизавета арзамасова