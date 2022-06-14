https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html

Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла

Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла - РИА Новости, 14.06.2022

Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла

В решениях по Арктике, принятых без участия России, нет никакого смысла, Москва не обязана им следовать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:55

2022-06-14T17:55

2022-06-14T18:04

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В решениях по Арктике, принятых без участия России, нет никакого смысла, Москва не обязана им следовать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он напомнил, что недавно семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета, но без участия России."Можно сколько угодно устраивать "междусобойчики" и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла. И наша страна совершенно не обязана этим решениям следовать", - написал Медведев.Он напомнил, что Россия контролирует самую протяженную арктическую зону, где проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется большая часть экономической деятельности в высоких широтах."Совместная эффективная работа по обеспечению охраны окружающей среды и развитию приполярных районов будет фактически заморожена. Хотя Арктический совет создавался именно ради этих целей", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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в мире, россия, арктика, дмитрий медведев, арктический совет