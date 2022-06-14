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Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла - РИА Новости, 14.06.2022
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Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла
Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла - РИА Новости, 14.06.2022
Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла
В решениях по Арктике, принятых без участия России, нет никакого смысла, Москва не обязана им следовать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:55
2022-06-14T18:04
в мире
россия
арктика
дмитрий медведев
арктический совет
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В решениях по Арктике, принятых без участия России, нет никакого смысла, Москва не обязана им следовать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он напомнил, что недавно семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета, но без участия России."Можно сколько угодно устраивать "междусобойчики" и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла. И наша страна совершенно не обязана этим решениям следовать", - написал Медведев.Он напомнил, что Россия контролирует самую протяженную арктическую зону, где проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется большая часть экономической деятельности в высоких широтах."Совместная эффективная работа по обеспечению охраны окружающей среды и развитию приполярных районов будет фактически заморожена. Хотя Арктический совет создавался именно ради этих целей", - отметил Медведев.
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в мире, россия, арктика, дмитрий медведев, арктический совет
17:55 14.06.2022 (обновлено: 18:04 14.06.2022)
 
Медведев заявил, что в решениях по Арктике без Москвы нет смысла

Медведев: Москва не обязана следовать решениям по Арктике, принятым без нее

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В решениях по Арктике, принятых без участия России, нет никакого смысла, Москва не обязана им следовать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он напомнил, что недавно семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета, но без участия России.
"Можно сколько угодно устраивать "междусобойчики" и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла. И наша страна совершенно не обязана этим решениям следовать", - написал Медведев.
Он напомнил, что Россия контролирует самую протяженную арктическую зону, где проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется большая часть экономической деятельности в высоких широтах.
"Совместная эффективная работа по обеспечению охраны окружающей среды и развитию приполярных районов будет фактически заморожена. Хотя Арктический совет создавался именно ради этих целей", - отметил Медведев.
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