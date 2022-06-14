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Кабул готовит визит министра торговли в Россию - РИА Новости, 14.06.2022
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Кабул готовит визит министра торговли в Россию
Кабул готовит визит министра торговли в Россию - РИА Новости, 14.06.2022
Кабул готовит визит министра торговли в Россию
Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:36
2022-06-14T17:36
в мире
россия
афганистан
москва
кабул
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.По его словам, в списке содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", - добавил Кабулов.
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в мире, россия, афганистан, москва, кабул
17:36 14.06.2022
 
Кабул готовит визит министра торговли в Россию

Глава департамента МИД Кабулов: Кабул готовит визит министра торговли в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.
По его словам, в списке содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", - добавил Кабулов.
Зерно - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:08
Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану
 
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