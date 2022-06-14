https://ria.ru/20220614/afganistan-1795265431.html
Кабул готовит визит министра торговли в Россию
Кабул готовит визит министра торговли в Россию - РИА Новости, 14.06.2022
Кабул готовит визит министра торговли в Россию
Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:36
2022-06-14T17:36
2022-06-14T17:36
в мире
россия
афганистан
москва
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.По его словам, в списке содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", - добавил Кабулов.
https://ria.ru/20220614/afganistan-1795256544.html
россия
афганистан
москва
кабул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, москва, кабул
Кабул готовит визит министра торговли в Россию
Глава департамента МИД Кабулов: Кабул готовит визит министра торговли в Россию
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"У нас готовится приезд в Москву
министра торговли Афганистана
. Который уже обратился к России
со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.
По его словам, в списке содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", - добавил Кабулов.