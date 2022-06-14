https://ria.ru/20220614/afganistan-1795265431.html

Кабул готовит визит министра торговли в Россию

Кабул готовит визит министра торговли в Россию - РИА Новости, 14.06.2022

Кабул готовит визит министра торговли в Россию

Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:36

2022-06-14T17:36

2022-06-14T17:36

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кабул готовит визит в Москву министра торговли, в том числе для обсуждения вопроса поставок зерна, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.По его словам, в списке содержатся, в основном, нефтепродукты. "Это, конечно, пшеница. Это различные виды товаров гражданского назначения. И, должен сказать, что это очень ликвидные товары, и афганские купцы готовы за них платить", - добавил Кабулов.

https://ria.ru/20220614/afganistan-1795256544.html

россия

афганистан

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в мире, россия, афганистан, москва, кабул