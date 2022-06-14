https://ria.ru/20220614/afganistan-1795259037.html

В МИД допустили возможность признания правительства талибов

В МИД допустили возможность признания правительства талибов - РИА Новости, 14.06.2022

В МИД допустили возможность признания правительства талибов

Перспективы признания правительства талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Россией существуют, они в первую... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:16

2022-06-14T17:16

2022-06-14T17:39

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Перспективы признания правительства талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Россией существуют, они в первую очередь зависят от появления в стране этнополитически инклюзивной власти, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов."Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел. Первый шаг в этом направлении - этнополитически инклюзивная власть", - сказал Кабулов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущего о перспективах признания правительства талибов.Он отметил, что об этом представителям нынешних властей Афганистана говорилось неоднократно, и когда это случится, то будет и основа "для серьезного разговора"."Мы оглядываться на Соединенные Штаты здесь не будем", - подчеркнул Кабулов.Под инклюзивной властью, уточнил он, формирование которой в Афганистане возможно, понимается появление в органах власти Афганистана политических представителей национальных меньшинств страны - хазарейцев, узбеков и других. Кабулов подчеркнул, что сегодня для талибов данный шаг - это "психологический барьер", который необходимо перейти.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220613/afganistan-1795040220.html

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в мире, россия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон