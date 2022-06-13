Япония может увеличить оборонные расходы более чем в два раза
Японский политик Такаити: оборонные расходы Токио могут вырасти до 74 миллиардов долларов
Вид на город Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 июня – РИА Новости. Япония может увеличить свои оборонные расходы до суммы в 10 триллионов иен (около 74 миллиардов долларов), об этом в программе телекомпании Fuji Television Network сказала глава политсовета правящей Либерально-демократической партии, экс-кандидат на пост лидера партии Санаэ Такаити.
"Что касается расходов на оборону, то планка в 2% от ВВП это лишь сигнал вовне, чтобы продемонстрировать сильное намерение Японии. А если заложить в бюджет все, что необходимо, то дойдет до уровня 10 триллионов иен", - сказала политик.
До сих пор по вопросу увеличения оборонных расходов ни разу конкретная цифра не называлась. Речь шла о необходимости их увеличения в течение пяти лет, а также обозначался контур в 2% от ВВП по образцу стран НАТО.
Сейчас Япония тратит на оборону около 5,4 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет примерно 1,24% ВВП.
Санаэ Такаити отличается крайне правыми взглядами, в прошлом году составила конкуренцию Фумио Кисиде в борьбе за пост лидера партии и премьер-министра страны в первом туре. Перед вторым туром поддержала Фумио Кисиду, что сыграло важную роль в его победе на партийных выборах. После выборов Кисида назначил ее на одну из ключевых должностей в партии.
Впервые идея повышения оборонных расходов до 2% ВВП была изложена в проекте, поданном группой депутатов ЛДП премьер-министру Кисиде. Проект предусматривал признание возможным превентивное уничтожение баз противника – теперь ему было дано новое название "способность к ответному удару", причем объектом его смогут стать не только ракетные базы, но командный функционал противника. Кроме того, предлагалось увеличить военные расходы до 2% ВВП, как у стран, входящих в блок НАТО, обеспечить соответствующий бюджет предлагалось в течение пяти лет. После этого сам премьер-стал поднимать вопрос об увеличении оборонного бюджета, не называя при этом конкретных цифр.