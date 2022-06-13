https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html

Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество

Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество - РИА Новости, 13.06.2022

Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество

Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:32

2022-06-13T17:32

2022-06-13T17:32

россия

общество

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.Ранее в партии предлагали предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию."Мы предлагаем вместо этого бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Он добавил, что стоит рассмотреть возможность бесплатного предоставления автомобильного топлива и льгот на продажу отечественных автомобилей."По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Одновременно нужно подумать и о программах льготных продаж автомобилей отечественного производства", — отметил он.

https://ria.ru/20220603/sluzhba-1792873608.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов