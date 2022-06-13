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Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество - РИА Новости, 13.06.2022
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Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество - РИА Новости, 13.06.2022
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:32
2022-06-13T17:32
россия
общество
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.Ранее в партии предлагали предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию."Мы предлагаем вместо этого бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Он добавил, что стоит рассмотреть возможность бесплатного предоставления автомобильного топлива и льгот на продажу отечественных автомобилей."По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Одновременно нужно подумать и о программах льготных продаж автомобилей отечественного производства", — отметил он.
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россия, общество, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
17:32 13.06.2022
 
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество

Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов спецоперации газом и электричеством

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗнак "газопровода" по дороге
Знак газопровода по дороге - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Знак "газопровода" по дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
Ранее в партии предлагали предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию.
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"Мы предлагаем вместо этого бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что стоит рассмотреть возможность бесплатного предоставления автомобильного топлива и льгот на продажу отечественных автомобилей.
"По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Одновременно нужно подумать и о программах льготных продаж автомобилей отечественного производства", — отметил он.
 
РоссияОбществоГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей Миронов
 
 
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