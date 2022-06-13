https://ria.ru/20220613/veterany-1795057009.html
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество - РИА Новости, 13.06.2022
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:32
2022-06-13T17:32
2022-06-13T17:32
россия
общество
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102973/09/1029730986_0:266:3076:1996_1920x0_80_0_0_1e7c7696aa1dfaf4aaf69d09e43db2ef.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.Ранее в партии предлагали предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию."Мы предлагаем вместо этого бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Он добавил, что стоит рассмотреть возможность бесплатного предоставления автомобильного топлива и льгот на продажу отечественных автомобилей."По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Одновременно нужно подумать и о программах льготных продаж автомобилей отечественного производства", — отметил он.
https://ria.ru/20220603/sluzhba-1792873608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102973/09/1029730986_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_de0de1c39f7a7f40b8152dc1f960e55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
Эсеры предложили бесплатно предоставлять участникам СВО газ и электричество
Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов спецоперации газом и электричеством
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Эсеры предложили бесплатно обеспечивать ветеранов специальной военной операции по демилитаризации Украины газом и электричеством, сообщил
глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
Ранее в партии предлагали предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию.
"Мы предлагаем вместо этого бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что стоит рассмотреть возможность бесплатного предоставления автомобильного топлива и льгот на продажу отечественных автомобилей.
"По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Одновременно нужно подумать и о программах льготных продаж автомобилей отечественного производства", — отметил он.