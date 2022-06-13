Рейтинг@Mail.ru
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2022
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:24
2022-06-13T22:24
экономика
цены на нефть
турция
черное море
сакарья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", - заявил министр в интервью TRT Haber.
https://ria.ru/20220613/gaz-1795087835.html
турция
черное море
сакарья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция)
22:24 13.06.2022
 
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году

Министр Донмез: Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd
Газоприемная станция FGSZ Ltd - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез.
Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
"Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", - заявил министр в интервью TRT Haber.
Турецкий курорт Фетхие - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 22:03
Минэнерго Турции: газ с Черного моря покроет 25-30 процентов потребления
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияЧерное мореСакарья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала