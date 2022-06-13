https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html

Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году

Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2022

Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году

Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:24

2022-06-13T22:24

2022-06-13T22:24

экономика

цены на нефть

турция

черное море

сакарья (провинция)

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", - заявил министр в интервью TRT Haber.

https://ria.ru/20220613/gaz-1795087835.html

турция

черное море

сакарья (провинция)

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экономика, цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция)