https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2022
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:24
2022-06-13T22:24
2022-06-13T22:24
экономика
цены на нефть
турция
черное море
сакарья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Работы по укладке труб по дну моря для доставки газа с Черного моря на сушу планируется завершить к концу года, заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Все работы по укладке труб планируем завершить к концу года. Использование газа планируется в первом квартале 2023 года", - заявил министр в интервью TRT Haber.
https://ria.ru/20220613/gaz-1795087835.html
турция
черное море
сакарья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, черное море, сакарья (провинция)
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
Министр Донмез: Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году