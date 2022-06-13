https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795052626.html

Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции

Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции - РИА Новости, 13.06.2022

Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции, чтобы выполнить требования для будущего членства в альянсе. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:00

2022-06-13T17:00

2022-06-13T17:00

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

швеция

финляндия

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad1ef0a8415d9539f9eee19ffd319232.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции, чтобы выполнить требования для будущего членства в альянсе."Я приветствую готовность, которую выразили власти Швеции обсуждать озабоченность Турции с тем, чтобы соответствовать требованиям для присоединения к альянсу", - заявил он на совместной пресс-конференции в Швеции с премьер-министром этой страны Магдаленой Андерсон.Столтенберг добавил, что контакты по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО идут "на всех уровнях".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, финляндия, турция, нато