https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795052626.html
Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции
Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции - РИА Новости, 13.06.2022
Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции, чтобы выполнить требования для будущего членства в альянсе. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:00
2022-06-13T17:00
2022-06-13T17:00
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
швеция
финляндия
турция
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции, чтобы выполнить требования для будущего членства в альянсе."Я приветствую готовность, которую выразили власти Швеции обсуждать озабоченность Турции с тем, чтобы соответствовать требованиям для присоединения к альянсу", - заявил он на совместной пресс-конференции в Швеции с премьер-министром этой страны Магдаленой Андерсон.Столтенберг добавил, что контакты по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО идут "на всех уровнях".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
швеция
финляндия
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, финляндия, турция, нато
Генсек НАТО приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Швеции обсуждать претензии Турции