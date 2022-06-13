https://ria.ru/20220613/stskk-1795053583.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские войска в 16.45 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:10

2022-06-13T17:10

2022-06-13T17:10

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка