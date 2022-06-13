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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.06.2022
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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Украинские войска в 16.45 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:10
2022-06-13T17:10
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка
17:10 13.06.2022
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 мск выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
 
В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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