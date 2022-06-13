https://ria.ru/20220613/sanktsii-1795097846.html
Аналитик заявил о снижении поддержки антироссийских санкций жителями США
Аналитик заявил о снижении поддержки антироссийских санкций жителями США - РИА Новости, 13.06.2022
Аналитик заявил о снижении поддержки антироссийских санкций жителями США
Граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией президента Джо Байдена санкции против... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T23:52
2022-06-13T23:52
2022-06-13T23:52
цены на нефть
джо байден
сша
россия
украина
министерство труда сша
федеральная резервная система сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией президента Джо Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем, таких как рекордная инфляция и неконтролируемый рост цен на топливо, заявил РИА Новости директор Института демократии Патрик Бэшем.Последняя серия общественных опросов наглядно продемонстрировала, что более половины респондентов в США не одобряют действия Джо Байдена, касающиеся России и Украины, а также меры, принимаемые его администрацией в сфере экономики. Согласно этой статистике, в среднем лишь треть опрошенных позитивно оценивают политику "экономического восстановления" Байдена, его усилия по снижению инфляции, а также меры, направленные на снижение стоимости бензина.По словам аналитика, американское общество переживает раскол по вопросу о целесообразности продолжения политики экономических санкций. Бэшем также напомнил о недавно принятом проекте помощи Киеву в размере 40 миллиардов долларов, который получил неоднозначную оценку внутри США на фоне усугубляющихся проблем в национальной экономике.Как отмечает Бэшем, финансовая ситуация в США становится все более шаткой - и это побуждает избирателей все сильнее опасаться того, что рост инфляции и проблемы с цепочками поставок в стране могут перерасти в настоящий неконтролируемый кризис.Рекордная за многие десятилетия инфляция, ответственность за которую в Вашингтоне отрицают, разогнала в том числе цены на бензин. В минувшую субботу средняя стоимость топлива на автозаправках США обновила исторический максимум, преодолев психологический рубеж в пять долларов за один галлон. На фоне этой тенденции Байден на минувшей неделе признал, что его администрация едва ли сможет в краткосрочной перспективе переломить ситуацию, а значит, что в ближайшие месяцы цены продолжат расти.События на Украине и неспособность США влиять на их ход провоцируют нервозность у американцев, полагает директор Института демократии. По мнению Бэшема, это раздражение лишь усиливается по мере того, как граждане страны все более явно осознают размах экономических издержек, которыми сопровождается вовлеченность Вашингтона в эти события.Как полагает аналитик, по этой причине на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах в США победу с высокой вероятностью одержит тот кандидат, который будет выступать за более "скромную роль" Вашингтона на мировой арене, отдавая приоритет внутренней повестке.В минувшую пятницу министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. По итогам апреля показатель инфляции в годовом выражении равнялся 8,5%. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джо байден, сша, россия, украина, министерство труда сша, федеральная резервная система сша, санкции в отношении россии
Аналитик заявил о снижении поддержки антироссийских санкций жителями США
Директор Института демократии Бэшем: поддержка американцами антироссийских мер снизилась
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией президента Джо Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем, таких как рекордная инфляция и неконтролируемый рост цен на топливо, заявил РИА Новости директор Института демократии Патрик Бэшем.
Последняя серия общественных опросов наглядно продемонстрировала, что более половины респондентов в США
не одобряют действия Джо Байдена
, касающиеся России
и Украины
, а также меры, принимаемые его администрацией в сфере экономики. Согласно этой статистике, в среднем лишь треть опрошенных позитивно оценивают политику "экономического восстановления" Байдена, его усилия по снижению инфляции, а также меры, направленные на снижение стоимости бензина.
"На сегодняшний день американцы по-прежнему поддерживают Украину и критикуют Россию в данном конфликте, однако их поддержка конкретных антироссийских мер значительно снизилась", - сказал Бэшем, комментируя неутешительные для демократической администрации результаты опросов общественного мнения.
По словам аналитика, американское общество переживает раскол по вопросу о целесообразности продолжения политики экономических санкций. Бэшем также напомнил о недавно принятом проекте помощи Киеву
в размере 40 миллиардов долларов, который получил неоднозначную оценку внутри США на фоне усугубляющихся проблем в национальной экономике.
Как отмечает Бэшем, финансовая ситуация в США становится все более шаткой - и это побуждает избирателей все сильнее опасаться того, что рост инфляции и проблемы с цепочками поставок в стране могут перерасти в настоящий неконтролируемый кризис.
Рекордная за многие десятилетия инфляция, ответственность за которую в Вашингтоне
отрицают, разогнала в том числе цены на бензин. В минувшую субботу средняя стоимость топлива на автозаправках США обновила исторический максимум, преодолев психологический рубеж в пять долларов за один галлон. На фоне этой тенденции Байден на минувшей неделе признал, что его администрация едва ли сможет в краткосрочной перспективе переломить ситуацию, а значит, что в ближайшие месяцы цены продолжат расти.
События на Украине и неспособность США влиять на их ход провоцируют нервозность у американцев, полагает директор Института демократии. По мнению Бэшема, это раздражение лишь усиливается по мере того, как граждане страны все более явно осознают размах экономических издержек, которыми сопровождается вовлеченность Вашингтона в эти события.
Как полагает аналитик, по этой причине на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах в США победу с высокой вероятностью одержит тот кандидат, который будет выступать за более "скромную роль" Вашингтона на мировой арене, отдавая приоритет внутренней повестке.
"Наиболее успешными кандидатами (на промежуточных выборах в конгресс), а возможно, и в 2024 году, будут те, кто искренне будут позиционировать себя как патриотически настроенные националисты, которые будут делать то, что они считают лучшим для Америки - вне зависимости от того, поддерживают ли их действия иностранные правительства или международные институты", - заключил американский эксперт.
В минувшую пятницу министерство труда США
сообщило, что потребительские цены в стране по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. По итогам апреля показатель инфляции в годовом выражении равнялся 8,5%. ФРС
в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%.