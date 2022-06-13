https://ria.ru/20220613/puteshestviya-1794967419.html
Эксперты рассказали, какие места размещения выбирают туристы в поездках
Эксперты рассказали, какие места размещения выбирают туристы в поездках - РИА Новости, 13.06.2022
Эксперты рассказали, какие места размещения выбирают туристы в поездках
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где предпочитают ночевать в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:23
2022-06-13T11:23
2022-06-13T11:23
туризм
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где предпочитают ночевать в поездках, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2026 пользователей и выяснили, что треть (36 процентов) из них выбирают стандартный вариант размещения в гостиницах.Квартиры или комнаты во время путешествий снимают 15 процентов опрошенных, столько же отправляются в отпуск в палатке.У друзей и родственников предпочитают останавливаться 11 процентов туристов. Десять процентов отдыхают в санаториях и пансионатах, восемь процентов — бронируют хостелы и гостевые дома.Четыре процента респондентов выбирают каникулы с ночевками в загородных домах и на турбазах.Модный глэмпинг готовы попробовать не более одного процента туристов.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туту.ру, туристы, гостиницы, отели
Эксперты рассказали, какие места размещения выбирают туристы в поездках
Туту.ру: большинство туристов в путешествии предпочитают останавливаться в гостиницах
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где предпочитают ночевать в поездках, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2026 пользователей и выяснили, что треть (36 процентов) из них выбирают стандартный вариант размещения в гостиницах.
Квартиры или комнаты во время путешествий снимают 15 процентов опрошенных, столько же отправляются в отпуск в палатке.
У друзей и родственников предпочитают останавливаться 11 процентов туристов. Десять процентов отдыхают в санаториях и пансионатах, восемь процентов — бронируют хостелы и гостевые дома.
Четыре процента респондентов выбирают каникулы с ночевками в загородных домах и на турбазах.
Модный глэмпинг готовы попробовать не более одного процента туристов.