https://ria.ru/20220613/pogoda-1794989885.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, гроза ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T09:43

2022-06-13T09:43

2022-06-13T09:43

общество

погода

москва

россия

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, гроза ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура 23-25 градусов в столице, от 20 до 25 по области", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистым. Атмосферное давление немного понизится и достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, погода, москва, россия, центр "фобос", московская область (подмосковье)