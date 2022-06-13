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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, гроза ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T09:43
2022-06-13T09:43
общество
погода
москва
россия
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, гроза ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура 23-25 градусов в столице, от 20 до 25 по области", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистым. Атмосферное давление немного понизится и достигнет 743 миллиметров ртутного столба.
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общество, погода, москва, россия, центр "фобос", московская область (подмосковье)
09:43 13.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам дождь с грозой и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Облачная погода, гроза ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура 23-25 градусов в столице, от 20 до 25 по области", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистым. Атмосферное давление немного понизится и достигнет 743 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоПогодаМоскваРоссияЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)
 
 
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