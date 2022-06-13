https://ria.ru/20220613/partiya-1795053911.html
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие" - РИА Новости, 13.06.2022
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"
Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:13
2022-06-13T17:13
2022-06-13T17:13
в мире
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
львов
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно".Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок" и "Социалисты"."Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Справедливость и развитие". Имущество этой партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, львов, оппозиционная платформа - за жизнь
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Справедливость и развитие"