https://ria.ru/20220613/partiya-1795053911.html

На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"

На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие" - РИА Новости, 13.06.2022

На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"

Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:13

2022-06-13T17:13

2022-06-13T17:13

в мире

украина

владимир зеленский

владимир сальдо

львов

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно".Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок" и "Социалисты"."Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Справедливость и развитие". Имущество этой партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, львов, оппозиционная платформа - за жизнь