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На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие" - РИА Новости, 13.06.2022
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На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие" - РИА Новости, 13.06.2022
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"
Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:13
2022-06-13T17:13
в мире
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
львов
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно".Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок" и "Социалисты"."Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Справедливость и развитие". Имущество этой партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, львов, оппозиционная платформа - за жизнь
17:13 13.06.2022
 
На Украине запретили деятельность партии "Справедливость и развитие"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Справедливость и развитие"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность еще одной партии – "Справедливость и развитие", сообщили в общественной организации "Рух чесно".
Ранее суд на Украине запретил партии "Оппозиционный блок" и "Социалисты".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
12:51
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"
"Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Справедливость и развитие". Имущество этой партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоЛьвовОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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