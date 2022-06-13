https://ria.ru/20220613/partiya-1795016312.html

На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"

На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты" - РИА Новости, 13.06.2022

На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Социалисты", которую власти считают пророссийской, ее имущество арестовано, сообщила украинская общественная... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:51

2022-06-13T12:51

2022-06-13T12:51

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совет национальной безопасности и обороны украины

оппозиционная платформа - за жизнь

львов

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Социалисты", которую власти считают пророссийской, ее имущество арестовано, сообщила украинская общественная организация "Рух Чесно".Ранее суд на Украине запретил партию "Оппозиционный блок"."Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и минюст считают пророссийской. Имущество партии "Социалисты" и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.По информации движения, в понедельник суд рассмотрит дело о запрете еще одной партии.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, совет национальной безопасности и обороны украины, оппозиционная платформа - за жизнь, львов