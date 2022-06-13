Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты" - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/partiya-1795016312.html
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты" - РИА Новости, 13.06.2022
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Социалисты", которую власти считают пророссийской, ее имущество арестовано, сообщила украинская общественная... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:51
2022-06-13T12:51
в мире
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
совет национальной безопасности и обороны украины
оппозиционная платформа - за жизнь
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Социалисты", которую власти считают пророссийской, ее имущество арестовано, сообщила украинская общественная организация "Рух Чесно".Ранее суд на Украине запретил партию "Оппозиционный блок"."Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и минюст считают пророссийской. Имущество партии "Социалисты" и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.По информации движения, в понедельник суд рассмотрит дело о запрете еще одной партии.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220611/petitsiya-1794705737.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, совет национальной безопасности и обороны украины, оппозиционная платформа - за жизнь, львов
12:51 13.06.2022
 
На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты"

На Украине суд запретил деятельность партии "Социалисты", которую считают пророссийской

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Социалисты", которую власти считают пророссийской, ее имущество арестовано, сообщила украинская общественная организация "Рух Чесно".
Ранее суд на Украине запретил партию "Оппозиционный блок".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 00:35Специальная военная операция на Украине
Зеленский не поддержал петицию о разрешении мужчинам уезжать с Украины
"Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и минюст считают пророссийской. Имущество партии "Социалисты" и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте организации.
По информации движения, в понедельник суд рассмотрит дело о запрете еще одной партии.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныОппозиционная платформа - За жизньЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала