https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794974616.html

Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине

Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине - РИА Новости, 13.06.2022

Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине

Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T04:04

2022-06-13T04:04

2022-06-13T04:08

специальная военная операция на украине

юрий борисов (вице-премьер)

безопасность

украина

донбасс

россия

в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.Собеседник телеканала предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные."Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил Борисов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794859113.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html

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юрий борисов (вице-премьер), безопасность, украина, донбасс, россия, в мире