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Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794974616.html
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине - РИА Новости, 13.06.2022
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T04:04
2022-06-13T04:08
специальная военная операция на украине
юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
украина
донбасс
россия
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.Собеседник телеканала предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные."Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил Борисов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794859113.html
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юрий борисов (вице-премьер), безопасность, украина, донбасс, россия, в мире
04:04 13.06.2022 (обновлено: 04:08 13.06.2022)
 
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине

Вице-премьер Борисов: российское оружие хорошо работает в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.
"Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении (этими образцами вооружения. — Прим. ред.) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — рассказал Борисов.
По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.
Собеседник телеканала предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные.
"Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил Борисов.
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По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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