https://ria.ru/20220613/nordea-1795045383.html
СМИ заявили об отмывании миллиардов евро филиалах банков Nordea
СМИ заявили об отмывании миллиардов евро филиалах банков Nordea - РИА Новости, 13.06.2022
СМИ заявили об отмывании миллиардов евро филиалах банков Nordea
Миллиарды евро, в том числе российских клиентов, отмывались через прибалтийские офисы банка Nordea и норвежского банка DNB, следует из опубликованного в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:10
2022-06-13T16:10
2022-06-13T16:10
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латвия
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интерпол
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. Миллиарды евро, в том числе российских клиентов, отмывались через прибалтийские офисы банка Nordea и норвежского банка DNB, следует из опубликованного в понедельник расследования журналистов трех балтийских СМИ и финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE; банк заявил, что проведенные проверки не выявили "системных недостатков", но допустил, что угроза была недооценена."Миллиарды евро денег из подозрительных источников были переведены через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства связаны с отмыванием денег", - говорится в сообщении.Согласно внутреннему отчету 2019 года, на который ссылаются расследователи, через два скандинавских банка, согласно их выводам, было переведено не менее 3,9 миллиарда евро из подозрительных источников. Подозрительные переводы связаны с деятельностью филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, который Nordea создал вместе с норвежским банком DNB в 2017 году."Согласно отчету, клиентами Nordea были, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый международной организацией Интерпол", - приводят данные СМИ, утверждая, что 947 миллионов евро через Nordea и Luminor перевели компании якобы "бывшего офицера российской армии".В свою очередь Nordea выпустила в понедельник заявление о данном расследовании."Nordea не приемлет использования (структур банка – ред.) в качестве платформы для финансовых преступлений – ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег", - заявляет банк.Банк Luminor был создан в 2017 году, когда Nordea и DNB объединили свои операции в странах Балтии. Затем Nordea продала контрольный пакет акций Luminor.Тем не менее, Nordea признает, что вопросы, освещаемые в понедельник в средствах массовой информации, относятся к периоду, когда банки и общество в целом недооценивали сложность борьбы с финансовыми преступлениями, заявили в финансовой организации.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, эстония, латвия, литва, интерпол
СМИ заявили об отмывании миллиардов евро филиалах банков Nordea
Балтийские СМИ заявили об отмывании миллиардов евро в 2010-х годах в филиалах банка Nordea
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. Миллиарды евро, в том числе российских клиентов, отмывались через прибалтийские офисы банка Nordea и норвежского банка DNB, следует из опубликованного в понедельник расследования журналистов трех балтийских СМИ и финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE; банк заявил, что проведенные проверки не выявили "системных недостатков", но допустил, что угроза была недооценена.
"Миллиарды евро денег из подозрительных источников были переведены через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства связаны с отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Согласно внутреннему отчету 2019 года, на который ссылаются расследователи, через два скандинавских банка, согласно их выводам, было переведено не менее 3,9 миллиарда евро из подозрительных источников. Подозрительные переводы связаны с деятельностью филиалов Nordea в Эстонии
, Латвии
и Литве
, а также с Luminor Bank, который Nordea создал вместе с норвежским банком DNB в 2017 году.
"Согласно отчету, клиентами Nordea были, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый международной организацией Интерпол
", - приводят данные СМИ, утверждая, что 947 миллионов евро через Nordea и Luminor перевели компании якобы "бывшего офицера российской армии".
В свою очередь Nordea выпустила в понедельник заявление о данном расследовании.
"Nordea не приемлет использования (структур банка – ред.) в качестве платформы для финансовых преступлений – ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег", - заявляет банк.
Банк Luminor был создан в 2017 году, когда Nordea и DNB объединили свои операции в странах Балтии
. Затем Nordea продала контрольный пакет акций Luminor.
Тем не менее, Nordea признает, что вопросы, освещаемые в понедельник в средствах массовой информации, относятся к периоду, когда банки и общество в целом недооценивали сложность борьбы с финансовыми преступлениями, заявили в финансовой организации.