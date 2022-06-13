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Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 13.06.2022
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Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны
Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 13.06.2022
Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны
Предстоящее с 1 июля полугодовое председательство Чехии в ЕС не повлияет напрямую на переговоры Европы с Россией об Украине, однако Прага намерена на заседаниях РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:15
2022-06-13T01:19
в мире
украина
чехия
европа
евросоюз
прага
ян липавский
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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Предстоящее с 1 июля полугодовое председательство Чехии в ЕС не повлияет напрямую на переговоры Европы с Россией об Украине, однако Прага намерена на заседаниях органов ЕС постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева, заявил глава чешского МИД Ян Липавский, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS"Предстоящее председательство Чехии в ЕС не будет напрямую влиять на переговоры Европы с Российской Федерацией об Украине, однако на заседаниях органов ЕС мы будем постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева. Мы будем постоянно подчеркивать это, чтобы Европа не забыла об Украине. Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы. Мы должны удержать украинцев в игре", — сказал Липавский.По мнению Липавского, нельзя допустить, чтобы Украину постигла участь Чехословакии, которая в результате Мюнхенского договора (в 1938 году) западных держав с фашистской Германией потеряла часть своей территории.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, чехия, европа, евросоюз, прага, ян липавский
01:15 13.06.2022 (обновлено: 01:19 13.06.2022)
 
Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны

Глава МИД Липавский: Чехия при председательстве в ЕС будет постоянно напоминать об Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Предстоящее с 1 июля полугодовое председательство Чехии в ЕС не повлияет напрямую на переговоры Европы с Россией об Украине, однако Прага намерена на заседаниях органов ЕС постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева, заявил глава чешского МИД Ян Липавский, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS
"Предстоящее председательство Чехии в ЕС не будет напрямую влиять на переговоры Европы с Российской Федерацией об Украине, однако на заседаниях органов ЕС мы будем постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева. Мы будем постоянно подчеркивать это, чтобы Европа не забыла об Украине. Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы. Мы должны удержать украинцев в игре", — сказал Липавский.
По мнению Липавского, нельзя допустить, чтобы Украину постигла участь Чехословакии, которая в результате Мюнхенского договора (в 1938 году) западных держав с фашистской Германией потеряла часть своей территории.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 20:48
Чехия планирует передать Украине материалы противохимической защиты
 
В миреУкраинаЧехияЕвропаЕвросоюзПрагаЯн Липавский
 
 
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