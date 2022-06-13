https://ria.ru/20220613/napominanie-1794970727.html

Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны

Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 13.06.2022

Чехия будет постоянно напоминать об Украине в ЕС, заявил глава МИД страны

Предстоящее с 1 июля полугодовое председательство Чехии в ЕС не повлияет напрямую на переговоры Европы с Россией об Украине, однако Прага намерена на заседаниях РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:15

2022-06-13T01:15

2022-06-13T01:19

в мире

украина

чехия

европа

евросоюз

прага

ян липавский

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ПРАГА, 13 июн — РИА Новости. Предстоящее с 1 июля полугодовое председательство Чехии в ЕС не повлияет напрямую на переговоры Европы с Россией об Украине, однако Прага намерена на заседаниях органов ЕС постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева, заявил глава чешского МИД Ян Липавский, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS"Предстоящее председательство Чехии в ЕС не будет напрямую влиять на переговоры Европы с Российской Федерацией об Украине, однако на заседаниях органов ЕС мы будем постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева. Мы будем постоянно подчеркивать это, чтобы Европа не забыла об Украине. Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы. Мы должны удержать украинцев в игре", — сказал Липавский.По мнению Липавского, нельзя допустить, чтобы Украину постигла участь Чехословакии, которая в результате Мюнхенского договора (в 1938 году) западных держав с фашистской Германией потеряла часть своей территории.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/chekhiya-1794686059.html

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чехия

европа

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в мире, украина, чехия, европа, евросоюз, прага, ян липавский