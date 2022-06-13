https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html

В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах

В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах - РИА Новости, 13.06.2022

В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах

Какие новые методы используют мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и как не стать жертвой обмана, рассказал в интервью радио Sputnik директор... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T02:15

2022-06-13T02:15

2022-06-13T02:15

общество

валерий лях

мошенничество

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Какие новые методы используют мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и как не стать жертвой обмана, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.Деятельность финансовой пирамиды обычно основывается на имитации высокодоходного инвестиционного проекта, участники которого сначала действительно получают выплаты — за счет привлечения новых вкладчиков. Но когда круг "инвесторов" перестает расширяться, вся конструкция разрушается. Принципы обогащения за счет финансовой пирамиды не меняются с годами, но способы вовлечения людей в подобные мошеннические схемы все время совершенствуются, злоумышленники используют новые технологии и актуальную повестку, отметил Лях.В последнее время злоумышленники практикуют запуск множества небольших "проектов", где от участников требуются не слишком обременительные взносы, продолжил эксперт."Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам "проектов", функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным "вступительным взносом" для участников. Таким образом организаторы рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь", — полагает Лях.Руководитель департамента порекомендовал обманутым вкладчикам обязательно обращаться в Банк России и в правоохранительные органы, даже если их потери были не слишком велики.Еще одна новая тенденция — прием средств или обещание выплат будущим "инвесторам" в криптовалюте, добавил он."В криптовалютах осуществляется прием средств или в "крипте" обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид", — сообщил Лях.Людям, желающим принять участие в инвестиционном проекте, стоит обращать внимание на некоторые признаки, чтобы не стать жертвами мошенничества, считает он. Например, мошенники обычно обещают очень высокие доходы, на их сайтах отсутствует контактная информация, а деньги они предлагают переводить по номеру телефона или на личную карту физического лица, уточнил эксперт.По его мнению, жертвам финансовых пирамид стоит рассказывать о мошенниках в социальных сетях, чтобы другие люди смогли избежать опасности.

https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html

https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html

https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, валерий лях, мошенничество, центральный банк рф (цб рф)