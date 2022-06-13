https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html
В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах
В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах - РИА Новости, 13.06.2022
В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах
Какие новые методы используют мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и как не стать жертвой обмана, рассказал в интервью радио Sputnik директор... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T02:15
2022-06-13T02:15
2022-06-13T02:15
общество
валерий лях
мошенничество
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Какие новые методы используют мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и как не стать жертвой обмана, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.Деятельность финансовой пирамиды обычно основывается на имитации высокодоходного инвестиционного проекта, участники которого сначала действительно получают выплаты — за счет привлечения новых вкладчиков. Но когда круг "инвесторов" перестает расширяться, вся конструкция разрушается. Принципы обогащения за счет финансовой пирамиды не меняются с годами, но способы вовлечения людей в подобные мошеннические схемы все время совершенствуются, злоумышленники используют новые технологии и актуальную повестку, отметил Лях.В последнее время злоумышленники практикуют запуск множества небольших "проектов", где от участников требуются не слишком обременительные взносы, продолжил эксперт."Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам "проектов", функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным "вступительным взносом" для участников. Таким образом организаторы рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь", — полагает Лях.Руководитель департамента порекомендовал обманутым вкладчикам обязательно обращаться в Банк России и в правоохранительные органы, даже если их потери были не слишком велики.Еще одна новая тенденция — прием средств или обещание выплат будущим "инвесторам" в криптовалюте, добавил он."В криптовалютах осуществляется прием средств или в "крипте" обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид", — сообщил Лях.Людям, желающим принять участие в инвестиционном проекте, стоит обращать внимание на некоторые признаки, чтобы не стать жертвами мошенничества, считает он. Например, мошенники обычно обещают очень высокие доходы, на их сайтах отсутствует контактная информация, а деньги они предлагают переводить по номеру телефона или на личную карту физического лица, уточнил эксперт.По его мнению, жертвам финансовых пирамид стоит рассказывать о мошенниках в социальных сетях, чтобы другие люди смогли избежать опасности.
https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html
https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html
https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html
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общество, валерий лях, мошенничество, центральный банк рф (цб рф)
В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах
Глава департамента ЦБ Лях: мошенники стали применять финпирамиды с незначительным взносом
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Какие новые методы используют мошенники для вовлечения россиян в финансовые пирамиды и как не стать жертвой обмана, рассказал в интервью радио Sputnik
директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Деятельность финансовой пирамиды обычно основывается на имитации высокодоходного инвестиционного проекта, участники которого сначала действительно получают выплаты — за счет привлечения новых вкладчиков. Но когда круг "инвесторов" перестает расширяться, вся конструкция разрушается. Принципы обогащения за счет финансовой пирамиды не меняются с годами, но способы вовлечения людей в подобные мошеннические схемы все время совершенствуются, злоумышленники используют новые технологии и актуальную повестку, отметил Лях
.
"Для вовлечения граждан в пирамиду мошенники умело используют новые "легенды" и актуальную повестку, а развитие новых коммуникационных и финансовых технологий позволяет втягивать в незаконные схемы большее количество людей", — пояснил он.
В последнее время злоумышленники практикуют запуск множества небольших "проектов", где от участников требуются не слишком обременительные взносы, продолжил эксперт.
"Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам "проектов", функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным "вступительным взносом" для участников. Таким образом организаторы рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь", — полагает Лях.
Руководитель департамента порекомендовал обманутым вкладчикам обязательно обращаться в Банк России и в правоохранительные органы, даже если их потери были не слишком велики.
Еще одна новая тенденция — прием средств или обещание выплат будущим "инвесторам" в криптовалюте, добавил он.
"В криптовалютах осуществляется прием средств или в "крипте" обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид", — сообщил Лях.
Людям, желающим принять участие в инвестиционном проекте, стоит обращать внимание на некоторые признаки, чтобы не стать жертвами мошенничества, считает он. Например, мошенники обычно обещают очень высокие доходы, на их сайтах отсутствует контактная информация, а деньги они предлагают переводить по номеру телефона или на личную карту физического лица, уточнил эксперт.
"В рекламе пирамид обещается доход намного выше рыночного. При этом компания не может предоставить документы, подтверждающие факт инвестирования средств, и не ведет реальной деятельности. Зачастую отсутствуют контакты: связь с клиентом осуществляется через "заказ звонка" или в онлайн-чате на сайте или мессенджере. Для внесения "инвестиций" денежные средства предлагают переводить на карту физическому лицу или по номеру телефона, и в дальнейшем человек практически не может доказать факт передачи денег", — предупредил Лях.
По его мнению, жертвам финансовых пирамид стоит рассказывать о мошенниках в социальных сетях, чтобы другие люди смогли избежать опасности.