https://ria.ru/20220613/melanshon-1795066685.html

Меланшон заподозрил МВД Франции в манипуляциях на выборах в парламент

Меланшон заподозрил МВД Франции в манипуляциях на выборах в парламент - РИА Новости, 13.06.2022

Меланшон заподозрил МВД Франции в манипуляциях на выборах в парламент

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:47

2022-06-13T18:47

2022-06-13T18:47

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чей "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) занял второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, заподозрил министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена в манипуляциях на выборах.Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным МВД страны, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%."Теперь есть сомнения по поводу того, что господин Дарманен делает с результатами... Я всегда доверял, а теперь у нас есть большие сомнения по поводу того, что они способны сделать для того, чтобы манипулировать результатами", - заявил Меланшон журналистам. Видео с его речью транслировалось на телеканале BFMTV.Как утверждается в заявлении на сайте партии "Непокорившаяся Франция", в данных с сайта МВД из результата Nupes на выборах убраны кандидаты, которых союз выделил или официально поддержал.Партия добавила, что в случае победы Nupes будет создан "настоящий независимый избирательный орган, свободный от нечестных методов министра Дарманена".В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В регионах избирательные участки завершили работу. По данным местного МВД, явка на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 39,42%.В парламентских выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.

https://ria.ru/20220613/makron-1795027441.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

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в мире, справки, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, возрождение