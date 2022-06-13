https://ria.ru/20220613/latviya-1795059733.html
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК - РИА Новости, 13.06.2022
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК
Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:54
2022-06-13T17:54
2022-06-13T17:54
в мире
латвия
испания
педро санчес
кришьянис кариньш
мадрид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_609:0:3131:1419_1920x0_80_0_0_7fdf43086d8256a3e93b01517823ab32.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике.Ранее о возможности наращивании военного присутствия в Латвии сообщала испанская пресса.В понедельник в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшом. По ее итогам Санчес выразил "абсолютную приверженность" Мадрида к обеспечению безопасности восточного фланга НАТО."Об этой приверженности свидетельствует тот факт, что наша страна только что увеличила действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек. Испания также направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления задач сдерживания и предотвращения", - сообщило правительство Испании.По данным газеты Pais, речь идет о передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS.
https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html
латвия
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_871:0:2935:1548_1920x0_80_0_0_0a711d3a2b6f123e465483e3fea32250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, испания, педро санчес, кришьянис кариньш, мадрид, нато
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК
Премьер Санчес: Испания направила в Латвию ЗРК и увеличила свой контингент на 100 солдат