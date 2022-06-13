https://ria.ru/20220613/latviya-1795059733.html

Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК

Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК - РИА Новости, 13.06.2022

Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК

Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:54

2022-06-13T17:54

2022-06-13T17:54

в мире

латвия

испания

педро санчес

кришьянис кариньш

мадрид

нато

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике.Ранее о возможности наращивании военного присутствия в Латвии сообщала испанская пресса.В понедельник в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшом. По ее итогам Санчес выразил "абсолютную приверженность" Мадрида к обеспечению безопасности восточного фланга НАТО."Об этой приверженности свидетельствует тот факт, что наша страна только что увеличила действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек. Испания также направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления задач сдерживания и предотвращения", - сообщило правительство Испании.По данным газеты Pais, речь идет о передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS.

https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html

латвия

испания

мадрид

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в мире, латвия, испания, педро санчес, кришьянис кариньш, мадрид, нато