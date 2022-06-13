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Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК - РИА Новости, 13.06.2022
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Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК - РИА Новости, 13.06.2022
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК
Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:54
2022-06-13T17:54
в мире
латвия
испания
педро санчес
кришьянис кариньш
мадрид
нато
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике.Ранее о возможности наращивании военного присутствия в Латвии сообщала испанская пресса.В понедельник в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшом. По ее итогам Санчес выразил "абсолютную приверженность" Мадрида к обеспечению безопасности восточного фланга НАТО."Об этой приверженности свидетельствует тот факт, что наша страна только что увеличила действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек. Испания также направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления задач сдерживания и предотвращения", - сообщило правительство Испании.По данным газеты Pais, речь идет о передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS.
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в мире, латвия, испания, педро санчес, кришьянис кариньш, мадрид, нато
17:54 13.06.2022
 
Власти Испании подтвердили развертывание в Латвии батареи ЗРК

Премьер Санчес: Испания направила в Латвию ЗРК и увеличила свой контингент на 100 солдат

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике.
Ранее о возможности наращивании военного присутствия в Латвии сообщала испанская пресса.
В понедельник в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшом. По ее итогам Санчес выразил "абсолютную приверженность" Мадрида к обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.
"Об этой приверженности свидетельствует тот факт, что наша страна только что увеличила действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек. Испания также направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления задач сдерживания и предотвращения", - сообщило правительство Испании.
По данным газеты Pais, речь идет о передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS.
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В миреЛатвияИспанияПедро СанчесКришьянис КариньшМадридНАТО
 
 
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