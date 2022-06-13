https://ria.ru/20220613/kosovo-1795027806.html

В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов

В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов - РИА Новости, 13.06.2022

В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов

Албанец напал с ножом на двух сербских юношей в Косово и Метохии (КиМ), нанес им серьезные ранения, что обеспокоило косовских сербов в регионе, заявила... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:19

2022-06-13T14:19

2022-06-13T14:19

в мире

сербия

косово

приштина

освободительная армия косово

нато

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Албанец напал с ножом на двух сербских юношей в Косово и Метохии (КиМ), нанес им серьезные ранения, что обеспокоило косовских сербов в регионе, заявила канцелярия по КиМ при правительстве Сербии."В ночь на понедельник произошел инцидент, в которым на двух молодых людей сербской национальности из Партеша – Божидара С. и Велибора Д. жестоко напал с ножом мужчина албанской национальности. Это сильно обеспокоило и взбудоражило сербских жителей в косовском Поморавье (регион города Гнилане)", - сообщила канцелярия по КиМ."Нападение произошло в селе Стража близ города Ново-Брдо, Божидар и Велибор доставлены в больницу города Гнилане, где у них зафиксированы тяжелые ранения в области грудной клетки, только чудом их жизни находятся вне опасности", - говорится в сообщении.Власти Сербии высказали уверенность в том, что нападения на сербов происходят под "дирижерской палочкой" косовского премьера Альбина Курти, "который своими разжигающими речами ежедневно нападает на сербов и делает их легитимными целями".Инциденты на национальной почве в отношении сербов в самопровозглашенной республике Косово снова участились. В субботу канцелярия по КиМ сообщила о взломе и попытке кражи из административного дома при православной церкви в селе Осояне накануне праздника Троицы. Перед этим были обворованы два сербских магазина в поселке Велика-Хоча, а ранее в тот же день православных верующих албанцы не пустили на праздничную службу в селе Мушутиште.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20220610/naumov-1794701878.html

https://ria.ru/20220611/serbiya-1794712651.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, освободительная армия косово, нато, сербская православная церковь