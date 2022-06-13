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В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов - РИА Новости, 13.06.2022
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В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов
В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов - РИА Новости, 13.06.2022
В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов
Албанец напал с ножом на двух сербских юношей в Косово и Метохии (КиМ), нанес им серьезные ранения, что обеспокоило косовских сербов в регионе, заявила... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:19
2022-06-13T14:19
в мире
сербия
косово
приштина
освободительная армия косово
нато
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Албанец напал с ножом на двух сербских юношей в Косово и Метохии (КиМ), нанес им серьезные ранения, что обеспокоило косовских сербов в регионе, заявила канцелярия по КиМ при правительстве Сербии."В ночь на понедельник произошел инцидент, в которым на двух молодых людей сербской национальности из Партеша – Божидара С. и Велибора Д. жестоко напал с ножом мужчина албанской национальности. Это сильно обеспокоило и взбудоражило сербских жителей в косовском Поморавье (регион города Гнилане)", - сообщила канцелярия по КиМ."Нападение произошло в селе Стража близ города Ново-Брдо, Божидар и Велибор доставлены в больницу города Гнилане, где у них зафиксированы тяжелые ранения в области грудной клетки, только чудом их жизни находятся вне опасности", - говорится в сообщении.Власти Сербии высказали уверенность в том, что нападения на сербов происходят под "дирижерской палочкой" косовского премьера Альбина Курти, "который своими разжигающими речами ежедневно нападает на сербов и делает их легитимными целями".Инциденты на национальной почве в отношении сербов в самопровозглашенной республике Косово снова участились. В субботу канцелярия по КиМ сообщила о взломе и попытке кражи из административного дома при православной церкви в селе Осояне накануне праздника Троицы. Перед этим были обворованы два сербских магазина в поселке Велика-Хоча, а ранее в тот же день православных верующих албанцы не пустили на праздничную службу в селе Мушутиште.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20220610/naumov-1794701878.html
https://ria.ru/20220611/serbiya-1794712651.html
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косово
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в мире, сербия, косово, приштина, освободительная армия косово, нато, сербская православная церковь
14:19 13.06.2022
 
В Косово албанец напал с ножом на двух молодых сербов

В Косово албанец нанес серьезные ножевые ранения двум молодым сербам

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Албанец напал с ножом на двух сербских юношей в Косово и Метохии (КиМ), нанес им серьезные ранения, что обеспокоило косовских сербов в регионе, заявила канцелярия по КиМ при правительстве Сербии.
"В ночь на понедельник произошел инцидент, в которым на двух молодых людей сербской национальности из Партеша – Божидара С. и Велибора Д. жестоко напал с ножом мужчина албанской национальности. Это сильно обеспокоило и взбудоражило сербских жителей в косовском Поморавье (регион города Гнилане)", - сообщила канцелярия по КиМ.
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"Нападение произошло в селе Стража близ города Ново-Брдо, Божидар и Велибор доставлены в больницу города Гнилане, где у них зафиксированы тяжелые ранения в области грудной клетки, только чудом их жизни находятся вне опасности", - говорится в сообщении.
Власти Сербии высказали уверенность в том, что нападения на сербов происходят под "дирижерской палочкой" косовского премьера Альбина Курти, "который своими разжигающими речами ежедневно нападает на сербов и делает их легитимными целями".
Инциденты на национальной почве в отношении сербов в самопровозглашенной республике Косово снова участились. В субботу канцелярия по КиМ сообщила о взломе и попытке кражи из административного дома при православной церкви в селе Осояне накануне праздника Троицы. Перед этим были обворованы два сербских магазина в поселке Велика-Хоча, а ранее в тот же день православных верующих албанцы не пустили на праздничную службу в селе Мушутиште.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
 
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