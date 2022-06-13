https://ria.ru/20220613/kapitulyatsiya-1794971745.html

Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины - РИА Новости, 13.06.2022

Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T01:55

2022-06-13T01:55

2022-06-13T01:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

йенс столтенберг

илья кива

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее глава Североатлантического альянса допустил, что Киеву придется "пожертвовать" частью территорий страны ради дипломатического решения ситуации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html

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в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг, илья кива