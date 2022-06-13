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Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины - РИА Новости, 13.06.2022
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:55
2022-06-13T01:55
2022-06-13T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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йенс столтенберг
илья кива
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее глава Североатлантического альянса допустил, что Киеву придется "пожертвовать" частью территорий страны ради дипломатического решения ситуации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг, илья кива
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
Экс-депутат Рады Кива — о словах Столтенберга про Украину: Запад готовит капитуляцию