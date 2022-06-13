Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/kapitulyatsiya-1794971745.html
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины - РИА Новости, 13.06.2022
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T01:55
2022-06-13T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
йенс столтенберг
илья кива
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:274:1625:1188_1920x0_80_0_0_b59e325f59f9c8c720e3f0f2581ca030.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Ранее глава Североатлантического альянса допустил, что Киеву придется "пожертвовать" частью территорий страны ради дипломатического решения ситуации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:172:1625:1391_1920x0_80_0_0_f6a9411a6e63c140e13e251f1fba5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг, илья кива
01:55 13.06.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

Экс-депутат Рады Кива — о словах Столтенберга про Украину: Запад готовит капитуляцию

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкЭкс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Ранее глава Североатлантического альянса допустил, что Киеву придется "пожертвовать" частью территорий страны ради дипломатического решения ситуации.

"По факту сегодня Запад готовит капитуляцию", — написал Кива.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
01:27Специальная военная операция на Украине
Резников признал, что ВСУ отправляют на фронт необученных солдат
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОЙенс СтолтенбергИлья Кива
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала