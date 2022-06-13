https://ria.ru/20220613/finlyandiya-1795031281.html

Эксперт объяснил, почему Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Эксперт объяснил, почему Финляндия не вступит в НАТО без Швеции - РИА Новости, 13.06.2022

Эксперт объяснил, почему Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Вступление в НАТО без Швеции неприемлемо для Финляндии, поскольку политические элиты в этих странах связаны и раздельное решение Альянса может подорвать... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T14:46

2022-06-13T14:46

2022-06-13T14:46

в мире

саули ниинисте

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вступление в НАТО без Швеции неприемлемо для Финляндии, поскольку политические элиты в этих странах связаны и раздельное решение Альянса может подорвать социально-политическую ситуацию в них, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, отметив и наличие заинтересованности самой НАТО во включении новых членов "тандемом".Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте исключил вступление страны в НАТО без Швеции, заявив об этом в ходе визита генсека НАТО Йенса Столтенберга, прибывшего в Финляндию для обсуждения ее присоединения к альянсу."Финляндия подает очень ясный сигнал, что вариант одобрения ее заявки на саммите в одиночном порядке при неодобрении шведской заявки для Финляндии неприемлем. Финская позиция вполне прагматична, поскольку по многим причинам вступление без Швеции невозможно, это разрушит социально-политическую ситуацию в стране и поставит под вопрос весь политический процесс в дальнейшем", - сказал Данилов агентству.По его словам, еще в 2016 году по заказу МИД Финляндии был подготовлен доклад, в котором обозначалась возможность отказа страны от нейтрального статуса и вступление в НАТО. При этом в докладе отмечалось, что "вне зависимости от того, какой путь выберут Финляндия и Швеция, они должны идти парой, тандемом"."То есть либо они сохраняют свой (нейтральный – ред.) статус, либо они принимают совместное решение об его изменении. Поэтому, в общем, эта позиция была обозначена еще довольно давно, до нынешнего кризиса на Украине", - отмечает Данилов.Эксперт полагает, что в нынешней ситуации отказ от внеблокового статуса обоих государств может нести в себе внутриполитические риски для элит обеих стран."Теперь основным политическим партиям и их руководителям, политической элите двух стран, приходится кардинально менять свои прежние позиции, и это, естественно, должно быть обоснованно в дальнейшем с точки зрения результативности резкой смены курса... И в этом смысле ясно, что если одна страна не вступает, то это само по себе подрывает мотивацию политического класса в другой стране, то есть это обоснование - правильность принятого решения - сразу ставится под вопрос", - сказал Данилов.Тем не менее, по его словам, страны НАТО пытаются найти некий компромисс, обсуждая возможность вступления в Альянс одной Финляндии."Ясно, что в данном случае речь идет о том, что на самом деле этот вариант как раз устраивает Турцию для того, чтобы держать вопрос в подвешенном состоянии и разыгрывать эту карту в отношениях с союзниками. В этом смысле ситуация для Швеции ухудшится, перспективы ее вступления станут, вероятно, еще более проблематичными", - рассуждает эксперт.По его мнению, "НАТО и ее руководство должны проявить настойчивость и продавить турецкую позицию, поскольку обещали Финляндии и Швеции беспроблемное вступление в Альянс".Помимо политических аргументов внутри самих стран, в их вступлении в Североатлантический альянс есть и крайне важный геостратегический фактор для самой НАТО, отметил Данилов."Укрепление северного фланга НАТО за счет вступления Финляндии и Швеции имеет смысл как раз-таки тогда, когда эти страны вступают вместе и есть возможность подключить обе страны в оперативном и географическом плане к коллективной обороне НАТО, распространить на них соответствующие гарантии, с другой стороны, подключить их к системе планирования коллективной обороны. В этом плане без одного из двух государств расширение НАТО не позволяет выполнить военно-стратегические задачи", - отмечает он."Ясно, что риски, и внутренние, и внешние, для Финляндии в случае одобрения ее заявки без Швеции - они многократно выше, чем те, которые связаны со вступлением тандема", - заключил собеседник агентства..Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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в мире, саули ниинисте, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, нато