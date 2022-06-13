https://ria.ru/20220613/fermery-1795050205.html
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест - РИА Новости, 13.06.2022
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест
Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:39
2022-06-13T16:39
2022-06-13T16:39
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КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях кризиса, заявил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь."Наш диалог с правительством не дал ощутимого результата. Премьер-министр и президент страны отказались встречаться с фермерами. Все, что нам нужно сделать, это объявить предупредительный протест 21 июня", - заявил Слусарь на брифинге.Фермеры требуют полного возмещения акцизов на дизельное топливо, частичной компенсации за дизтопливо и пестициды, а также разблокирования экспорта пшеницы."Если до 21 июня у нас будет реальный прогресс в переговорах с руководством страны, то демонстрации можно избежать", - добавил Слусарь, подчеркнув, что главное требование властей - это уважение к агропромышленному сектору.Ранее Слусарь сообщил РИА Новости, что его ассоциация неоднократно обращалась к властям за помощью, поскольку фермеры пострадали и-за инфляции, регионального кризиса и засухи.
https://ria.ru/20220612/kishinev-1794936283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест
Молдавские фермеры готовы выйти на протест 21 июня, если власти им не помогут
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях кризиса, заявил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
"Наш диалог с правительством не дал ощутимого результата. Премьер-министр и президент страны отказались встречаться с фермерами. Все, что нам нужно сделать, это объявить предупредительный протест 21 июня", - заявил Слусарь на брифинге.
Фермеры требуют полного возмещения акцизов на дизельное топливо, частичной компенсации за дизтопливо и пестициды, а также разблокирования экспорта пшеницы.
"Если до 21 июня у нас будет реальный прогресс в переговорах с руководством страны, то демонстрации можно избежать", - добавил Слусарь, подчеркнув, что главное требование властей - это уважение к агропромышленному сектору.
Ранее Слусарь сообщил РИА Новости, что его ассоциация неоднократно обращалась к властям за помощью, поскольку фермеры пострадали и-за инфляции, регионального кризиса и засухи.