Рейтинг@Mail.ru
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест - РИА Новости, 13.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220613/fermery-1795050205.html
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест - РИА Новости, 13.06.2022
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест
Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:39
2022-06-13T16:39
в мире
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790642633_0:258:3184:2048_1920x0_80_0_0_ea5365f4640b0b759490005e0a940312.jpg
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях кризиса, заявил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь."Наш диалог с правительством не дал ощутимого результата. Премьер-министр и президент страны отказались встречаться с фермерами. Все, что нам нужно сделать, это объявить предупредительный протест 21 июня", - заявил Слусарь на брифинге.Фермеры требуют полного возмещения акцизов на дизельное топливо, частичной компенсации за дизтопливо и пестициды, а также разблокирования экспорта пшеницы."Если до 21 июня у нас будет реальный прогресс в переговорах с руководством страны, то демонстрации можно избежать", - добавил Слусарь, подчеркнув, что главное требование властей - это уважение к агропромышленному сектору.Ранее Слусарь сообщил РИА Новости, что его ассоциация неоднократно обращалась к властям за помощью, поскольку фермеры пострадали и-за инфляции, регионального кризиса и засухи.
https://ria.ru/20220612/kishinev-1794936283.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790642633_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_7e577974ec16d712f1ff1fb2906c8ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
16:39 13.06.2022
 
Молдавские фермеры заявили о готовности выйти на протест

Молдавские фермеры готовы выйти на протест 21 июня, если власти им не помогут

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкМитинг в Кишиневе
Митинг в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Перейти в фотобанк
Митинг в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Молдавские аграрии готовы организовать протест 21 июня перед зданием правительства Молдавии, если руководство страны не поможет сельхозпроизводителям в условиях кризиса, заявил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
"Наш диалог с правительством не дал ощутимого результата. Премьер-министр и президент страны отказались встречаться с фермерами. Все, что нам нужно сделать, это объявить предупредительный протест 21 июня", - заявил Слусарь на брифинге.
В Кишиневе гражданские активисты провели акцию в поддержку российско-молдавской дружбы - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 18:55
В Кишиневе прошла акция в поддержку молдавско-российской дружбы
Фермеры требуют полного возмещения акцизов на дизельное топливо, частичной компенсации за дизтопливо и пестициды, а также разблокирования экспорта пшеницы.
"Если до 21 июня у нас будет реальный прогресс в переговорах с руководством страны, то демонстрации можно избежать", - добавил Слусарь, подчеркнув, что главное требование властей - это уважение к агропромышленному сектору.
Ранее Слусарь сообщил РИА Новости, что его ассоциация неоднократно обращалась к властям за помощью, поскольку фермеры пострадали и-за инфляции, регионального кризиса и засухи.
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала