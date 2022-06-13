https://ria.ru/20220613/evrovidenie-1795057805.html

В офисе Зеленского заявили о начале подготовки к "Евровидению — 2023"

В офисе Зеленского заявили о начале подготовки к "Евровидению — 2023" - РИА Новости, 13.06.2022

В офисе Зеленского заявили о начале подготовки к "Евровидению — 2023"

Киев начинает подготовку к финалу песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти в 2023 году на Украине, сообщил замруководителя офиса Владимира... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:40

2022-06-13T17:40

2022-06-13T17:40

в мире

украина

европейский вещательный союз

великобритания

мвд украины

евровидение-2022

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киев начинает подготовку к финалу песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти в 2023 году на Украине, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения - 2023". Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза – безопасность. Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению - 2023". Чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации", - написал Тимошенко в Telegram-канале.При этом он отметил, что пока не может анонсировать, какие локации на данный момент рассматриваются.Победителем "Евровидения - 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов. По правилам, в следующем году конкурс должен пройти на Украине.

https://ria.ru/20220529/kubok-1791626823.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, европейский вещательный союз , великобритания, мвд украины, евровидение-2022