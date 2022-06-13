В офисе Зеленского заявили о начале подготовки к "Евровидению — 2023"
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: Киев начал подготовку к "Евровидению — 2023"
© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
© AP Photo / Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киев начинает подготовку к финалу песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти в 2023 году на Украине, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения - 2023". Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза – безопасность. Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению - 2023". Чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
При этом он отметил, что пока не может анонсировать, какие локации на данный момент рассматриваются.
Победителем "Евровидения - 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника - Великобритании, набравшей 466 голосов. По правилам, в следующем году конкурс должен пройти на Украине.