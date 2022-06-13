https://ria.ru/20220613/evrosoyuz-1795053169.html

Евросоюзу нужно заботиться о себе, заявил еврокомиссар по бюджету

Евросоюзу нужно заботиться о себе, заявил еврокомиссар по бюджету - РИА Новости, 13.06.2022

Евросоюзу нужно заботиться о себе, заявил еврокомиссар по бюджету

Ситуация вокруг Украины усилила трансатлантические связи, но Евросоюзу нужно заботиться о себе, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:07

2022-06-13T17:07

2022-06-13T17:07

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины усилила трансатлантические связи, но Евросоюзу нужно заботиться о себе, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.Поэтому, по словам еврокомиссара, страны ЕС принимают решения для увеличения вложений в свои оборонные бюджеты, а также чтобы больше работать сообща на уровне союза.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220611/toplivo-1794781535.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз