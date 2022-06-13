Евросоюзу нужно заботиться о себе, заявил еврокомиссар по бюджету
Еврокомиссар по бюджету Хан считает, что Евросоюзу необходимо заботиться о себе
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины усилила трансатлантические связи, но Евросоюзу нужно заботиться о себе, сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.
"Сейчас ситуация с Россией и Украиной вновь усилила трансатлантические отношения, это хорошо и важно. Но тем не менее мы должны заботиться о себе", - отметил он на конференции по рынкам капитала в Люксембурге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
Поэтому, по словам еврокомиссара, страны ЕС принимают решения для увеличения вложений в свои оборонные бюджеты, а также чтобы больше работать сообща на уровне союза.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.