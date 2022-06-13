16:58 13.06.2022 (обновлено: 17:01 13.06.2022)
Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза
Администрация Вучича: Шалленберг лично представил идеи по интеграции стран-кандидатов в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в ЕС более ощутимой, сообщила администрация Вучича.
Шалленберг прибыл в понедельник в Белград с рабочим визитом, в программе встречи с главой МИД, премьером Аной Брнабич и президентом Александром Вучичем.
"Министр Шалленберг лично представил non paper (неофициальный документ), которым Австрия желает нынешний процесс расширения сделать намного более ощутимым, а также создает возможности, чтобы государства-кандидаты постепенно интегрировались в части политики ЕС, которые полезны для них самих", - говорится в сообщении. Содержание документа не раскрывается.
"Мы ценим приверженность Австрии ускорению европейской интеграции Сербии и надеемся продолжению последовательной поддержки нашей страны на этом пути. Сербия четко определилась за продолжение хода реформ, особенно в вопросе верховенства закона. Также я оповестил министра Шалленберга о вызовах, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан на европейском пути", - приводит администрация слова сербского лидера.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".