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Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза
Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза - РИА Новости, 13.06.2022
Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:58
2022-06-13T17:01
в мире
александр вучич
ана брнабич
сербия
австрия
белград (город)
евросоюз
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в ЕС более ощутимой, сообщила администрация Вучича.Шалленберг прибыл в понедельник в Белград с рабочим визитом, в программе встречи с главой МИД, премьером Аной Брнабич и президентом Александром Вучичем."Мы ценим приверженность Австрии ускорению европейской интеграции Сербии и надеемся продолжению последовательной поддержки нашей страны на этом пути. Сербия четко определилась за продолжение хода реформ, особенно в вопросе верховенства закона. Также я оповестил министра Шалленберга о вызовах, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан на европейском пути", - приводит администрация слова сербского лидера.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
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в мире, александр вучич, ана брнабич, сербия, австрия, белград (город), евросоюз
16:58 13.06.2022 (обновлено: 17:01 13.06.2022)
 
Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза

Администрация Вучича: Шалленберг лично представил идеи по интеграции стран-кандидатов в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в ЕС более ощутимой, сообщила администрация Вучича.
Шалленберг прибыл в понедельник в Белград с рабочим визитом, в программе встречи с главой МИД, премьером Аной Брнабич и президентом Александром Вучичем.
"Министр Шалленберг лично представил non paper (неофициальный документ), которым Австрия желает нынешний процесс расширения сделать намного более ощутимым, а также создает возможности, чтобы государства-кандидаты постепенно интегрировались в части политики ЕС, которые полезны для них самих", - говорится в сообщении. Содержание документа не раскрывается.
"Мы ценим приверженность Австрии ускорению европейской интеграции Сербии и надеемся продолжению последовательной поддержки нашей страны на этом пути. Сербия четко определилась за продолжение хода реформ, особенно в вопросе верховенства закона. Также я оповестил министра Шалленберга о вызовах, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан на европейском пути", - приводит администрация слова сербского лидера.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
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В миреАлександр ВучичАна БрнабичСербияАвстрияБелград (город)Евросоюз
 
 
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