https://ria.ru/20220613/evrosoyuz-1795052492.html

Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза

Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза - РИА Новости, 13.06.2022

Глава МИД Австрии представил Вучичу идеи по расширению Евросоюза

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:58

2022-06-13T16:58

2022-06-13T17:01

в мире

александр вучич

ана брнабич

сербия

австрия

белград (город)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг лично представил президенту Сербии Александру Вучичу предложения Вены о том, как сделать интеграцию стран-кандидатов в ЕС более ощутимой, сообщила администрация Вучича.Шалленберг прибыл в понедельник в Белград с рабочим визитом, в программе встречи с главой МИД, премьером Аной Брнабич и президентом Александром Вучичем."Мы ценим приверженность Австрии ускорению европейской интеграции Сербии и надеемся продолжению последовательной поддержки нашей страны на этом пути. Сербия четко определилась за продолжение хода реформ, особенно в вопросе верховенства закона. Также я оповестил министра Шалленберга о вызовах, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан на европейском пути", - приводит администрация слова сербского лидера.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html

сербия

австрия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, ана брнабич, сербия, австрия, белград (город), евросоюз