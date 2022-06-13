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Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18 - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1795052401.html
Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18
Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18 - РИА Новости, 13.06.2022
Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18
Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:58
2022-06-13T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка", — говорится в публикации.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о троих погибших и 13 пострадавших.По информации представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодняшние обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время. Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Еще до начала спецоперации украинская армия серьезно усилила обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней ВСУ открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.
https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
16:58 13.06.2022 (обновлено: 17:31 13.06.2022)
 
Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18

Представительство ДНР: число раненных при обстреле ВСУ рынка в Донецке возросло до 18

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка", — говорится в публикации.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о троих погибших и 13 пострадавших.
По информации представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар.
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
16:02
Басурин: мирных жителей ДНР в последнее время погибает больше, чем военных
Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодняшние обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время.
Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Еще до начала спецоперации украинская армия серьезно усилила обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней ВСУ открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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