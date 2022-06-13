https://ria.ru/20220613/donbass-1795052401.html

Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18

Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18 - РИА Новости, 13.06.2022

Число раненных при обстреле рынка в Донецке возросло до 18

Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:58

2022-06-13T16:58

2022-06-13T17:31

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка", — говорится в публикации.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о троих погибших и 13 пострадавших.По информации представительства в СЦКК, в 12:09 украинские силовики выпустили по Буденновскому району Донецка, где находится Майский рынок, три снаряда калибром 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. Кроме того, обстрелам подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. Как передает корреспондент РИА Новости, сегодняшние обстрелы стали одними из самых интенсивных за последнее время. Российский Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Еще до начала спецоперации украинская армия серьезно усилила обстрелы ДНР. Как сообщало представительство в СЦКК, за 117 дней ВСУ открывали огонь 4289 раз, израсходовав почти 38 тысяч боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", тяжелые орудия 155-го "натовского" калибра. Жертвами этих атак стали 168 мирных жителей, в том числе восемь детей.

https://ria.ru/20220613/dnr-1795044164.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, украина