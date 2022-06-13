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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 15.50 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, стирол
16:28 13.06.2022 (обновлено: 16:42 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили семь снарядов по Горловке