https://ria.ru/20220613/donbass-1795048017.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 15.50 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, стирол