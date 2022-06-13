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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/dnr-1795091081.html
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек - РИА Новости, 13.06.2022
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек
Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:30
2022-06-13T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о трех погибших и 18 раненых.Также, как сообщили в штабе, в течение понедельника в Донецке пострадали более 70 домостроений.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы.
https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html
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в мире, донецк (днр), украина
22:30 13.06.2022 (обновлено: 22:42 13.06.2022)
 
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек

Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле Донецка ВСУ возросло до четырех человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал о трех погибших и 18 раненых.
"В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли четыре человека, включая ребенка, и еще 22 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.
Также, как сообщили в штабе, в течение понедельника в Донецке пострадали более 70 домостроений.
В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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