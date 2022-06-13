https://ria.ru/20220613/dnr-1795091081.html

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек - РИА Новости, 13.06.2022

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек

Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:30

2022-06-13T22:30

2022-06-13T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о трех погибших и 18 раненых.Также, как сообщили в штабе, в течение понедельника в Донецке пострадали более 70 домостроений.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы.

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина