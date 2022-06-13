22:30 13.06.2022 (обновлено: 22:42 13.06.2022)
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырех человек
Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле Донецка ВСУ возросло до четырех человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Число жертв обстрела украинскими войсками Донецка возросло до четырех человек, включая ребенка, еще 22 мирных жителя получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал о трех погибших и 18 раненых.
"В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Донецке погибли четыре человека, включая ребенка, и еще 22 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.
Также, как сообщили в штабе, в течение понедельника в Донецке пострадали более 70 домостроений.
В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы.