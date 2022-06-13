https://ria.ru/20220613/dnr-1795066905.html

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку

Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:49

2022-06-13T18:49

2022-06-13T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода. Куйбышевский район Донецка подвергался обстрелу со стороны войск Украины десять раз, в том числе и из РСЗО "Град".

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк