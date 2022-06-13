18:49 13.06.2022 (обновлено: 18:50 13.06.2022)
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще 13 снарядов калибром 155 миллиметров
© РИА НовостиПоследствия украинского обстрела ВСУ Донецка
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы): выпущено 13 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода. Куйбышевский район Донецка подвергался обстрелу со стороны войск Украины десять раз, в том числе и из РСЗО "Град".