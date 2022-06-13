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Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку
Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T18:49
2022-06-13T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода. Куйбышевский район Донецка подвергался обстрелу со стороны войск Украины десять раз, в том числе и из РСЗО "Град".
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
18:49 13.06.2022 (обновлено: 18:50 13.06.2022)
 
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще 13 снарядов калибром 155 миллиметров

© РИА НовостиПоследствия украинского обстрела ВСУ Донецка
Последствия украинского обстрела ВСУ Донецка
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, обстреляв Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы): выпущено 13 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "Ураган". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода. Куйбышевский район Донецка подвергался обстрелу со стороны войск Украины десять раз, в том числе и из РСЗО "Град".
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