https://ria.ru/20220613/dnr-1795051060.html

ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому

ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:45

2022-06-13T16:45

2022-06-13T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк