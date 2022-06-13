https://ria.ru/20220613/dnr-1795051060.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому
ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому - РИА Новости, 13.06.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:45
2022-06-13T16:45
2022-06-13T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_bdff3c585cd3453349cb4c1f017f0acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
ВСУ выпустили шесть снарядов по Гольмовскому
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов