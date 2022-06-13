https://ria.ru/20220613/burkina-faso-1795089162.html
По меньшей мере 50 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо
По меньшей мере 50 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо - РИА Новости, 13.06.2022
По меньшей мере 50 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо
По меньшей мере 50 человек погибли в результате нападения на севере Буркина-Фасо, передает агентство AIB со ссылкой на представителя правительства страны... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:16
2022-06-13T22:16
2022-06-13T22:25
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в результате нападения на севере Буркина-Фасо, передает агентство AIB со ссылкой на представителя правительства страны Лионеля Бильго."Официальный представитель правительства Букина-Фасо Лионель Бильго сообщил в понедельник предварительные цифры, согласно которым 50 человек погибли в ночь с субботы на воскресенье в населенном пункте Сейтенга от рук террористов", - говорится в сообщении агентства.На прошлой неделе сообщалось, что по меньшей мере 10 жандармов погибли в результате нападения боевиков в департаменте Сейтенга на севере Буркина-Фасо.
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в мире, буркина-фасо
22:16 13.06.2022 (обновлено: 22:25 13.06.2022)
По меньшей мере 50 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо
Агентство AIB: по меньшей мере 50 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо