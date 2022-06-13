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Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке - РИА Новости, 13.06.2022
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Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке
Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке - РИА Новости, 13.06.2022
Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке
Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, его поведение не является обнадеживающим, заявил в РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T22:21
2022-06-13T22:21
в мире
цены на нефть
нед прайс
дональд трамп
иран
тегеран (город)
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, его поведение не является обнадеживающим, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.По словам главы американской дипломатии, Тегерану необходимо "очень срочно" определиться с тем, намерен ли он проявить добросовестный подход к переговорам в целях восстановления сделки по его ядерной программе."Пока из того, что мы видим, поведение Тегерана не является обнадеживающим", - подчеркнул Блинкен.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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иран
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в мире, цены на нефть, нед прайс, дональд трамп, иран, тегеран (город), сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана
22:21 13.06.2022
 
Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке

Блинкен: Иран пытается привнести в диалог по ядерной сделке не относящиеся к делу вопросы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, его поведение не является обнадеживающим, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что мы наблюдаем, так это то, что Иран по-прежнему пытается привнести в повестку не относящиеся к делу вопросы, которым там попросту не должно быть места", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
По словам главы американской дипломатии, Тегерану необходимо "очень срочно" определиться с тем, намерен ли он проявить добросовестный подход к переговорам в целях восстановления сделки по его ядерной программе.
"Пока из того, что мы видим, поведение Тегерана не является обнадеживающим", - подчеркнул Блинкен.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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Блинкен: США знают о том, что КНДР готовится проводить ядерные испытания
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
 
В миреЦены на нефтьНед ПрайсДональд ТрампИранТегеран (город)СШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД Ирана
 
 
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