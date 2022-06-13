https://ria.ru/20220613/blinken-1795090039.html

Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке

Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке - РИА Новости, 13.06.2022

Блинкен раскритиковал власти Ирана за "пустой" диалог по ядерной сделке

Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, его поведение не является обнадеживающим, заявил в РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:21

2022-06-13T22:21

2022-06-13T22:21

в мире

цены на нефть

нед прайс

дональд трамп

иран

тегеран (город)

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Иран на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене пытается включить в повестку посторонние вопросы, его поведение не является обнадеживающим, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.По словам главы американской дипломатии, Тегерану необходимо "очень срочно" определиться с тем, намерен ли он проявить добросовестный подход к переговорам в целях восстановления сделки по его ядерной программе."Пока из того, что мы видим, поведение Тегерана не является обнадеживающим", - подчеркнул Блинкен.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220613/ssha-1795085555.html

иран

тегеран (город)

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, нед прайс, дональд трамп, иран, тегеран (город), сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана