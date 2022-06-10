Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220610/zhara-1795226731.html
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 14.06.2022
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-10T11:31
2022-06-14T15:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_8850ecb4991568397cecf715b26ca097.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице вновь жарко и очень солнечно: воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. Избегайте длительного пребывания на солнце", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за температурой и состоянием дорожного полотна, а в ночные часы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
https://ria.ru/20220609/monitoring-1794348095.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_d8a8af0278f86c43b00b2db4671cbf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва
11:31 10.06.2022 (обновлено: 15:36 14.06.2022)
 

Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице вновь жарко и очень солнечно: воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. Избегайте длительного пребывания на солнце", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за температурой и состоянием дорожного полотна, а в ночные часы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
Аэрация проезжей части в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы в жару мониторят температуру и состояние дорог
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала