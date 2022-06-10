https://ria.ru/20220610/zhara-1795226731.html

Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 14.06.2022

Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-10T11:31

2022-06-10T11:31

2022-06-14T15:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице вновь жарко и очень солнечно: воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. Избегайте длительного пребывания на солнце", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за температурой и состоянием дорожного полотна, а в ночные часы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

https://ria.ru/20220609/monitoring-1794348095.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва