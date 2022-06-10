https://ria.ru/20220610/zhara-1795226731.html
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 14.06.2022
Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-10T11:31
2022-06-10T11:31
2022-06-14T15:36
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителям столицы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце из-за жары, сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице вновь жарко и очень солнечно: воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. Избегайте длительного пребывания на солнце", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за температурой и состоянием дорожного полотна, а в ночные часы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва