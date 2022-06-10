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В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку - РИА Новости, 11.06.2022
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В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку
В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку - РИА Новости, 11.06.2022
В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку
Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T23:04
2022-06-11T01:19
северная америка
запорожская область
украина
экономика
владимир путин
владимир зеленский
белоруссия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что на сегодняшний день у Запорожской области есть 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственного ресурса.Седьмого июня со станции Мелитополь в Крым отправилась первая партия зерна из Запорожской области. Всего в составе было 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
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северная америка, запорожская область, украина, экономика, владимир путин, владимир зеленский, белоруссия
23:04 10.06.2022 (обновлено: 01:19 11.06.2022)
 
В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Урожай у нас хороший… Загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Рогов добавил, что на сегодняшний день у Запорожской области есть 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственного ресурса.
Седьмого июня со станции Мелитополь в Крым отправилась первая партия зерна из Запорожской области. Всего в составе было 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.
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В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
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Северная АмерикаЗапорожская областьУкраинаЭкономикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийБелоруссия
 
 
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