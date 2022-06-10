23:04 10.06.2022 (обновлено: 01:19 11.06.2022)
В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку
Член Запорожской ВГА Рогов заявил о продаже зерна в Северную Америку через третьи страны
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Урожай у нас хороший… Загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рогов добавил, что на сегодняшний день у Запорожской области есть 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственного ресурса.
Седьмого июня со станции Мелитополь в Крым отправилась первая партия зерна из Запорожской области. Всего в составе было 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.