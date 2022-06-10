https://ria.ru/20220610/zerno-1794701143.html

В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку

В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку - РИА Новости, 11.06.2022

В Запорожской области рассказали о продаже зерна в Северную Америку

Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-10T23:04

2022-06-10T23:04

2022-06-11T01:19

северная америка

запорожская область

украина

экономика

владимир путин

владимир зеленский

белоруссия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку, несмотря на санкции, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов добавил, что на сегодняшний день у Запорожской области есть 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственного ресурса.Седьмого июня со станции Мелитополь в Крым отправилась первая партия зерна из Запорожской области. Всего в составе было 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.

https://ria.ru/20220610/zerno-1794576602.html

https://ria.ru/20220609/zerno-1794430446.html

северная америка

запорожская область

украина

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северная америка, запорожская область, украина, экономика, владимир путин, владимир зеленский, белоруссия