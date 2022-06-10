https://ria.ru/20220610/zerno-1794561077.html
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе
Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:34
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.В пятницу таможенники оформили первую партию зерна в 650 тонн.По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз".Журналисты спросили, сколько зерна на элеваторе. "Как доложило руководство элеватора, 60 тысяч тонн только зерна и несколько тысяч тонн еще подсолнуха", - ответил председатель.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html
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луганская народная республика, экономика, украина, россия
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта зерна
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.
"Мы всегда идем навстречу предпринимателям. По поручению главы ЛНР
и правительства республики таможенный комитет создал зону таможенного контроля на территории государственного предприятия - Старобельского элеватора. Это позволило обеспечить благоприятные условия для реализации имеющийся продукции, в частности, ее экспорта", - заявил Афанасьевский журналистам.
В пятницу таможенники оформили первую партию зерна в 650 тонн.
По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз".
Журналисты спросили, сколько зерна на элеваторе. "Как доложило руководство элеватора, 60 тысяч тонн только зерна и несколько тысяч тонн еще подсолнуха", - ответил председатель.