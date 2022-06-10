Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/zerno-1794561077.html
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе
Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
экономика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc171759ec12601f91089c9c1e7d9a2.jpg
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.В пятницу таможенники оформили первую партию зерна в 650 тонн.По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз".Журналисты спросили, сколько зерна на элеваторе. "Как доложило руководство элеватора, 60 тысяч тонн только зерна и несколько тысяч тонн еще подсолнуха", - ответил председатель.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f9933ddd2a23876d64632e38a012d68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, экономика, украина, россия
14:34 10.06.2022
 
В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе

В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.
"Мы всегда идем навстречу предпринимателям. По поручению главы ЛНР и правительства республики таможенный комитет создал зону таможенного контроля на территории государственного предприятия - Старобельского элеватора. Это позволило обеспечить благоприятные условия для реализации имеющийся продукции, в частности, ее экспорта", - заявил Афанасьевский журналистам.
В пятницу таможенники оформили первую партию зерна в 650 тонн.
По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз".
Журналисты спросили, сколько зерна на элеваторе. "Как доложило руководство элеватора, 60 тысяч тонн только зерна и несколько тысяч тонн еще подсолнуха", - ответил председатель.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 17:27
США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЭкономикаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала