https://ria.ru/20220610/zerno-1794561077.html

В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе

В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе - РИА Новости, 10.06.2022

В ЛНР создали зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе

Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:34

2022-06-10T14:34

2022-06-10T14:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

экономика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc171759ec12601f91089c9c1e7d9a2.jpg

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Государственный таможенный комитет ЛНР открыл зону таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию, сообщил председатель ГТК Юрий Афанасьевский.В пятницу таможенники оформили первую партию зерна в 650 тонн.По словам Афанасьевского, зона будет работать "до того момента, когда закончится зерно и его вывоз".Журналисты спросили, сколько зерна на элеваторе. "Как доложило руководство элеватора, 60 тысяч тонн только зерна и несколько тысяч тонн еще подсолнуха", - ответил председатель.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, экономика, украина, россия