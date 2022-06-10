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На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8 - РИА Новости, 10.06.2022
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На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8
На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8 - РИА Новости, 10.06.2022
На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8
Подземные толчки магнитудой 6 и 5,8 были зафиксированы в пятницу ночью в провинции Сычуань на юго-западе Китая, следует из данных китайского сейсмологического... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:41
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в мире
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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6 и 5,8 были зафиксированы в пятницу ночью в провинции Сычуань на юго-западе Китая, следует из данных китайского сейсмологического центра.Эпицентр обоих землетрясений находился в городском уезде Маэркан Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань.Землетрясение магнитудой 6 произошло в пятницу в 1.28 по местному времени (20.28 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в 00.03 по местному времени (19.03 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Власти направили в район землетрясения группу спасателей и пожарных. Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
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в мире, китай, сычуань
07:41 10.06.2022
 
На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8

В китайской провинции Сычуань произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6 и 5,8 были зафиксированы в пятницу ночью в провинции Сычуань на юго-западе Китая, следует из данных китайского сейсмологического центра.
Эпицентр обоих землетрясений находился в городском уезде Маэркан Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань.
Землетрясение магнитудой 6 произошло в пятницу в 1.28 по местному времени (20.28 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в 00.03 по местному времени (19.03 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Власти направили в район землетрясения группу спасателей и пожарных. Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
Устье реки Турка, впадающей в озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
 
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