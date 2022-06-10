https://ria.ru/20220610/zemletryasenie-1794452625.html

На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8

На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8 - РИА Новости, 10.06.2022

На юго-западе Китая произошли землетрясения магнитудой 6 и 5,8

Подземные толчки магнитудой 6 и 5,8 были зафиксированы в пятницу ночью в провинции Сычуань на юго-западе Китая, следует из данных китайского сейсмологического... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T07:41

2022-06-10T07:41

2022-06-10T07:41

в мире

китай

сычуань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6 и 5,8 были зафиксированы в пятницу ночью в провинции Сычуань на юго-западе Китая, следует из данных китайского сейсмологического центра.Эпицентр обоих землетрясений находился в городском уезде Маэркан Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань.Землетрясение магнитудой 6 произошло в пятницу в 1.28 по местному времени (20.28 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в 00.03 по местному времени (19.03 четверга мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Власти направили в район землетрясения группу спасателей и пожарных. Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794034104.html

китай

сычуань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сычуань