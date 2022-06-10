Рейтинг@Mail.ru
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220610/zdravookhranenie-1794573045.html
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет - РИА Новости, 10.06.2022
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:03
2022-06-10T15:03
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561450_0:15:1200:691_1920x0_80_0_0_4343651e83e13c282a3f251deda1b464.jpg
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил программу развития здравоохранения региона на 5 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.Он отметил, что на Тамбовщине в настоящее время решается важнейший вопрос - нехватка врачей, в первую очередь, в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. В значительной степени активизировалась работа по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На региональном уровне принято решение о распространении части положений этих программ на муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. До конца 2024 года область должна трудоустроить не менее 400 врачей и 600 средних медицинских работников.Также, по его словам, самой значимой задачей в текущем году стал региональный проект "Развитие детского здравоохранения". Завершена реконструкция областной детской больницы, в ней установлено современное медицинское оборудование.Самым широкомасштабным стал проект "Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи". В рамках этого проекта идет строительство поликлинического комплекса в северной части Тамбова.Егоров отметил, что власти региона продолжают активную работу по строительству, ремонту и оснащению больниц и ФАП на сельских территориях. В планах на ближайшие два года - более 100 объектов. По его словам, жизненно важны проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предстоит создать и оснастить самым современным оборудованием 11 специализированных центров.Также в ближайших планах - реконструкция инфекционной клинической больницы, строительство хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера и Кирсановской центральной районной больницы.
https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783599789.html
https://ria.ru/20211230/egorov-1766247729.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561450_47:0:1114:800_1920x0_80_0_0_fcd9eed3984c9daa9394ab187d7ef4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, тамбов, здоровье - общество, максим егоров
15:03 10.06.2022
 

Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет

© Фото : партия "Единая Россия"Врио главы Тамбовской области Максим Егоров на конференции регионального отделения "Единой России"
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров на конференции регионального отделения Единой России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : партия "Единая Россия"
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров на конференции регионального отделения "Единой России"
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил программу развития здравоохранения региона на 5 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Он отметил, что на Тамбовщине в настоящее время решается важнейший вопрос - нехватка врачей, в первую очередь, в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. В значительной степени активизировалась работа по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На региональном уровне принято решение о распространении части положений этих программ на муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. До конца 2024 года область должна трудоустроить не менее 400 врачей и 600 средних медицинских работников.
"Увеличена на 30% квота на поступление в медицинские вузы. Установлена ежемесячная стипендиальная выплата студентам и ординаторам, заключившим договор о целевом обучении, а для врачей участковой службы предоставляется выплата в сумме 1 миллиона рублей", - рассказал Егоров.
Также, по его словам, самой значимой задачей в текущем году стал региональный проект "Развитие детского здравоохранения". Завершена реконструкция областной детской больницы, в ней установлено современное медицинское оборудование.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:59Тамбовская область
Тамбовская область в 2022 году потратит на здравоохранение 20 млрд рублей
Самым широкомасштабным стал проект "Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи". В рамках этого проекта идет строительство поликлинического комплекса в северной части Тамбова.
Егоров отметил, что власти региона продолжают активную работу по строительству, ремонту и оснащению больниц и ФАП на сельских территориях. В планах на ближайшие два года - более 100 объектов. По его словам, жизненно важны проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предстоит создать и оснастить самым современным оборудованием 11 специализированных центров.
"Но даже реализация только национального проекта не решает всех проблем, существующих в системе здравоохранения. Посещая медицинские организации, встречаясь с врачами и специалистами управления здравоохранения, мы определили ряд наиболее сложных инфраструктурных проектов, которые будем реализовывать, используя различные финансово-экономические механизмы, в том числе государственно-частное партнёрство", - сказал Егоров.
Также в ближайших планах - реконструкция инфекционной клинической больницы, строительство хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера и Кирсановской центральной районной больницы.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
30 декабря 2021, 23:23Тамбовская область
Максим Егоров: взят курс на развитие тамбовского здравоохранения
 
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовЗдоровье - ОбществоМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала