https://ria.ru/20220610/zdravookhranenie-1794573045.html
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет - РИА Новости, 10.06.2022
Глава Тамбовской области озвучил программу здравоохранения на 5 лет
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:03
2022-06-10T15:03
2022-06-10T15:03
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
максим егоров
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ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил программу развития здравоохранения региона на 5 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.Он отметил, что на Тамбовщине в настоящее время решается важнейший вопрос - нехватка врачей, в первую очередь, в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. В значительной степени активизировалась работа по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На региональном уровне принято решение о распространении части положений этих программ на муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. До конца 2024 года область должна трудоустроить не менее 400 врачей и 600 средних медицинских работников.Также, по его словам, самой значимой задачей в текущем году стал региональный проект "Развитие детского здравоохранения". Завершена реконструкция областной детской больницы, в ней установлено современное медицинское оборудование.Самым широкомасштабным стал проект "Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи". В рамках этого проекта идет строительство поликлинического комплекса в северной части Тамбова.Егоров отметил, что власти региона продолжают активную работу по строительству, ремонту и оснащению больниц и ФАП на сельских территориях. В планах на ближайшие два года - более 100 объектов. По его словам, жизненно важны проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предстоит создать и оснастить самым современным оборудованием 11 специализированных центров.Также в ближайших планах - реконструкция инфекционной клинической больницы, строительство хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера и Кирсановской центральной районной больницы.
https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783599789.html
https://ria.ru/20211230/egorov-1766247729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбов, здоровье - общество, максим егоров
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров на конференции Тамбовского регионального отделения "Единой России" озвучил программу развития здравоохранения региона на 5 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Он отметил, что на Тамбовщине в настоящее время решается важнейший вопрос - нехватка врачей, в первую очередь, в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. В значительной степени активизировалась работа по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На региональном уровне принято решение о распространении части положений этих программ на муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек. До конца 2024 года область должна трудоустроить не менее 400 врачей и 600 средних медицинских работников.
"Увеличена на 30% квота на поступление в медицинские вузы. Установлена ежемесячная стипендиальная выплата студентам и ординаторам, заключившим договор о целевом обучении, а для врачей участковой службы предоставляется выплата в сумме 1 миллиона рублей", - рассказал Егоров.
Также, по его словам, самой значимой задачей в текущем году стал региональный проект "Развитие детского здравоохранения". Завершена реконструкция областной детской больницы, в ней установлено современное медицинское оборудование.
Самым широкомасштабным стал проект "Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи". В рамках этого проекта идет строительство поликлинического комплекса в северной части Тамбова
.
Егоров отметил, что власти региона продолжают активную работу по строительству, ремонту и оснащению больниц и ФАП на сельских территориях. В планах на ближайшие два года - более 100 объектов. По его словам, жизненно важны проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предстоит создать и оснастить самым современным оборудованием 11 специализированных центров.
"Но даже реализация только национального проекта не решает всех проблем, существующих в системе здравоохранения. Посещая медицинские организации, встречаясь с врачами и специалистами управления здравоохранения, мы определили ряд наиболее сложных инфраструктурных проектов, которые будем реализовывать, используя различные финансово-экономические механизмы, в том числе государственно-частное партнёрство", - сказал Егоров.
Также в ближайших планах - реконструкция инфекционной клинической больницы, строительство хирургического корпуса противотуберкулезного диспансера и Кирсановской центральной районной больницы.